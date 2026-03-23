23/03/2026
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Ação social oferece atendimentos gratuitos de saúde em Rio Branco; confira

Evento reúne serviços médicos e sociais à população

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Ação social oferece atendimentos gratuitos de saúde
Ação social oferece atendimentos gratuitos de saúde/Foto: Divulgação

Uma ação social voltada à saúde será realizada no próximo dia 28 de março, a partir das 8h, na Igreja Batista para as Nações, em Rio Branco. A iniciativa reúne diversos atendimentos gratuitos com foco no cuidado integral da população.

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Entre os serviços ofertados estão triagem de enfermagem com tipagem sanguínea, aferição de glicemia e testes rápidos, além de consultas em clínica médica, pediatria e atendimentos especializados como oftalmologia, fonoaudiologia, nutrição e fisioterapia.

A programação também inclui atendimentos em neuropediatria, psicologia, quiropraxia e fisioterapia voltada à saúde da mulher. Haverá ainda suporte do Centro de Referência de Assistência Social, além de serviços odontológicos por meio de uma van equipada.

Evento reúne serviços médicos e sociais à população

Evento reúne serviços médicos e sociais à população/Foto: Divulgação

Outro destaque da ação é o cuidado com pacientes com pé diabético, reforçando a atenção a doenças crônicas e a prevenção de complicações.

O evento será realizado na Estrada Jarbas Passarinho, nº 754, após a Escola Glória Perez, ao lado da Marmoraria Nobre. A organização orienta que os interessados cheguem cedo para garantir atendimento, já que a demanda deve ser alta.

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