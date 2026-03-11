11/03/2026
ACEEBRA convoca assembleia para prestação de contas e eleição da nova diretoria em Brasiléia

O encontro acontecerá na sede da ACEEBRA, localizada na Rua 12 de Outubro, nº 55, Sala 11, Bairro Raimundo Chaar, em Brasiléia (AC)

Edital da ACEEBRA
Edital da ACEEBRA/Foto: Reprodução

A Associação Comercial e Empresarial de Epitaciolândia e Brasiléia (ACEEBRA) publicou edital convocando todos os associados para participarem da Assembleia Ordinária que tratará da prestação de contas da entidade e da eleição da nova diretoria administrativa e do conselho fiscal.

De acordo com o documento, a assembleia será realizada no dia 25 de março de 2026, às 18h em primeira convocação, com a presença mínima de um terço dos associados. Caso não haja quórum suficiente, a reunião ocorrerá às 18h30 em segunda convocação, com qualquer número de presentes.

O encontro acontecerá na sede da ACEEBRA, localizada na Rua 12 de Outubro, nº 55, Sala 11, Bairro Raimundo Chaar, em Brasiléia (AC).

Pauta da assembleia

Durante a reunião, os associados irão deliberar sobre dois pontos principais:

  • Prestação de contas do mandato atual
  • Eleição da nova diretoria e do Conselho Fiscal, que cumprirão mandato de 2026 a 2029, com duração de três anos.

Inscrição de chapas

As chapas interessadas em concorrer deverão realizar a inscrição até três dias antes da assembleia, ou seja, até o dia 20 de março.

As inscrições serão feitas junto à Comissão Eleitoral, na sede provisória da ACEEBRA, também localizada na Rua 12 de Outubro, nº 55, Sala 11, nos dias 18, 19 e 20 de março, quando serão recebidas as composições das chapas.

Cada chapa deverá apresentar os nomes dos candidatos para os cargos de:

  • Presidente
  • Vice-presidente
  • Tesoureiro
  • Primeiro secretário
  • Segundo secretário
  • Três membros do Conselho de Diretores
  • Três membros do Conselho Fiscal

Regras da votação

Segundo o edital, a eleição será realizada por voto secreto, com a apuração ocorrendo logo após o encerramento da votação, na presença dos associados. Somente poderão votar e ser votados os associados que estiverem em dia com suas obrigações estatutárias e financeiras junto à entidade.

Em caso de empate, será considerada eleita a chapa cujo candidato a presidente tenha mais tempo de associação. Persistindo o empate, vencerá a chapa cujo candidato a presidente seja mais idoso.

Posse da nova diretoria

A posse da diretoria eleita está prevista para o dia 9 de abril de 2026, às 19h, também na sede provisória da associação, em Brasiléia. O edital foi assinado pela presidente da Comissão Eleitoral, Daiana Oliveira da Silva, e datado em 10 de março de 2026.

Confira:

 

Últimas Notícias

