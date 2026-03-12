Acesso à internet em escolas públicas cresce 26 pontos percentuais em dez anos, aponta Censo Escolar

O acesso à internet em escolas públicas de educação básica do Acre registrou crescimento significativo na última década. Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgados pelo Censo Escolar 2025, apontam que o percentual de instituições conectadas passou de 25,3% em 2015 para 51,2% em 2025, um aumento de 26 pontos percentuais no período.

Apesar do avanço, o índice estadual ainda está abaixo da média nacional, que alcançou 93,1% das escolas com acesso à internet no mesmo ano.

Nas áreas urbanas, o acesso à internet nas escolas públicas cresceu de 86,1% em 2015 para 97,4% em 2025, avanço de 11,3 pontos percentuais. Já nas zonas rurais, onde a conectividade historicamente é mais limitada, o crescimento foi mais expressivo: o percentual saiu de 6% para 33,2% no mesmo intervalo, alta de 27,2 pontos percentuais.

A evolução também foi observada em modalidades específicas de ensino. Nas escolas de educação especial, o acesso à internet passou de 48,3% para 72,8% entre 2015 e 2025, crescimento de 24,5 pontos percentuais. Nas escolas indígenas, o aumento foi menor, passando de 1% para 5,2%, o que representa avanço de 4,2 pontos percentuais.

Os dados também mostram mudanças no uso pedagógico da internet nas escolas. Entre 2019 e 2025, o número de unidades públicas com conexão disponível para atividades de ensino e aprendizagem subiu de 10,5% para 33,2%. No mesmo período, a presença de computadores disponíveis para estudantes entre desktops e laptops passou de 23,8% para 28,2%, crescimento de 4,4 pontos percentuais.

Parte desse avanço está relacionada a políticas públicas voltadas à ampliação da conectividade na rede pública de ensino. Entre elas está a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (ENEC), lançada em setembro de 2023 pelo Ministério da Educação (MEC). O programa reúne ações para expandir o acesso à internet de qualidade, melhorar a infraestrutura elétrica das escolas e ampliar redes internas de Wi-Fi, além de incentivar o uso pedagógico das tecnologias digitais.

Entre 2023 e 2025, cerca de R$ 3 bilhões foram destinados a ações de conectividade em escolas estaduais e municipais em todo o país, em regime de colaboração entre União, estados e municípios.

LEIA TAMBÉM:

O Agente Secreto é superado por Valor Sentimental e Brasil volta sem prêmios no Bafta

Zé Felipe pede auditoria e bloqueio de R$ 100 milhões em disputa judicial

Após 30 anos, familiares autorizam exumação de corpos dos Mamonas Assassinas

Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a meta do governo é garantir que a tecnologia esteja efetivamente integrada ao processo de ensino. “O que queremos é a tecnologia na escola com fins pedagógicos, para auxiliar a aprendizagem do aluno e complementar o trabalho do professor. Há um esforço do governo para garantir 100% de conectividade nas escolas para esse fim”, afirmou.

O ministro destacou ainda que o Censo Escolar registra a existência de internet nas instituições, mas a conexão pode estar restrita a setores administrativos. A estratégia nacional busca garantir que o acesso esteja disponível nas salas de aula, com velocidade e infraestrutura adequadas para uso educacional.

O Censo Escolar é realizado anualmente pelo Inep e reúne informações de aproximadamente 178,8 mil escolas de educação básica em todo o país. Os dados incluem informações sobre instituições de ensino, professores, gestores, turmas e estudantes de diferentes etapas e modalidades.

As informações levantadas pelo estudo orientam a formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas educacionais. Os dados também servem de base para programas do MEC e para indicadores como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), além de contribuir para a distribuição de recursos federais, como os do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

Como complemento ao levantamento, o MEC também utiliza o Indicador de Escolas Conectadas (INEC), ferramenta que avalia se a conectividade disponível atende às condições necessárias para uso pedagógico. O indicador considera fatores como velocidade da internet, presença de rede Wi-Fi, infraestrutura elétrica adequada e dados técnicos de monitoramento da conexão.