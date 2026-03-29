Luísa Fernanda dos Santos, de 27 anos, Paula Karoline de Sousa Alves, de 30, e Raílson Leite de Lima, de 32 anos, ficaram feridos após um acidente envolvendo duas motocicletas na tarde deste domingo (29), no Ramal do Canil, localizado na região da Vila Acre, em Rio Branco.

De acordo com informações apuradas no local, Luísa e Paula trafegavam em uma motocicleta Yamaha Factor preta, no sentido bairro-centro, quando foram surpreendidas por outra moto, uma Honda Fan 160 preta, conduzida por Raílson, que seguia na direção oposta. O motociclista teria tentado desviar de buracos existentes na via e, ao realizar a manobra em alta velocidade, acabou colidindo lateralmente com o veículo das vítimas.

Com a força do impacto, as duas mulheres foram lançadas ao chão. Já Raílson perdeu o controle da direção, percorreu aproximadamente 20 metros e caiu nas proximidades de um ponto comercial às margens do ramal.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e enviaram inicialmente uma ambulância de suporte avançado. Diante da situação, uma unidade de suporte básico também foi deslocada para reforçar o atendimento. Após os primeiros socorros, as três vítimas foram estabilizadas e encaminhadas ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Luísa Fernanda apresentou fratura na clavícula, suspeita de fratura no tornozelo, além de dores intensas na coluna e escoriações pelo corpo. Paula Karoline sofreu fratura no fêmur esquerdo e também teve escoriações. Já Raílson teve fraturas na mão e nos dedos do pé, além de um corte na cabeça e apresentava sinais de desorientação no momento do resgate.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito foi acionado para os procedimentos de praxe e registro da ocorrência. A motocicleta conduzida por Raílson, no entanto, foi retirada do local por terceiros antes da chegada da equipe policial.

Apesar da gravidade do acidente, o estado de saúde das vítimas foi considerado estável após o atendimento médico.

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