Acidente entre carro e motocicleta é registrado em bairro de Cruzeiro do Sul

O condutor da moto ficou ferido e recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

Acidente entre carro e motocicleta é registrado em bairro de Cruzeiro do Sul

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (10) na Estrada do Formoso, no bairro Formoso, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

De acordo com informações apuradas no local, a colisão envolveu um carro modelo Gol, de cor prata, e uma motocicleta CG, de cor vermelha. O acidente ocorreu após o veículo de passeio invadir a preferencial e atingir a motocicleta.

O condutor da moto ficou ferido e recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Segundo os socorristas, a vítima apresentava apenas escoriações e não sofreu ferimentos graves.

Após o impacto, a Polícia Militar do Acre foi acionada e esteve no local para realizar os procedimentos necessários relacionados ao sinistro de trânsito.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades.

