Um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado na noite desta quarta-feira (4) no cruzamento do semáforo localizado na Praça do Juventus, em Rio Branco.

De acordo com as informações, duas pessoas ficaram feridas após a colisão entre os veículos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar atendimento às vítimas.

Por conta do acidente, o trânsito no local ficou parcialmente bloqueado, exigindo atenção redobrada de quem trafegava pela região. Até o momento, não se sabe o que causou a colisão.

Veja o vídeo: