04/03/2026
Acidente entre duas motocicletas deixa feridos em cruzamento na Praça do Juventus, em Rio Branco

Colisão ocorreu na noite desta quarta-feira (4); duas pessoas ficaram feridas e o Samu foi acionado

Acidente entre duas motocicletas deixa duas pessoas feridas no cruzamento da Praça do Juventus, em Rio Branco.
Acidente entre duas motocicletas deixa duas pessoas feridas no cruzamento da Praça do Juventus, em Rio Branco/Foto: Reprodução

Um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado na noite desta quarta-feira (4) no cruzamento do semáforo localizado na Praça do Juventus, em Rio Branco.

De acordo com as informações, duas pessoas ficaram feridas após a colisão entre os veículos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar atendimento às vítimas.

Por conta do acidente, o trânsito no local ficou parcialmente bloqueado, exigindo atenção redobrada de quem trafegava pela região. Até o momento, não se sabe o que causou a colisão.

Veja o vídeo:

