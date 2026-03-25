Acidente entre motos na Avenida Ceará deixa jovem ferida em Rio Branco

A jovem Larissa Silva Pinto, de 21 anos, ficou ferida após um acidente envolvendo duas motocicletas na tarde desta quarta-feira (25), na Avenida Ceará, região do bairro Estação, em Rio Branco.

A vítima estava na garupa de uma motocicleta modelo Twister vermelha, utilizada para transporte por aplicativo, no momento da colisão.

Segundo informações apuradas no local, o condutor da moto seguia no sentido centro-bairro quando tentou evitar uma Yamaha Factor 125 de cor prata. Durante a manobra, acabou atingindo a parte traseira do outro veículo, provocando a queda dos dois ocupantes.

Com o impacto, Larissa sofreu uma fratura exposta no tornozelo direito e também apresentou uma queimadura leve em uma das pernas.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, realizaram os primeiros atendimentos ainda no local e encaminharam a jovem ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Apesar dos ferimentos, ela deu entrada na unidade em estado de saúde estável.

O Batalhão de Trânsito esteve presente para registrar a ocorrência e deve apurar as circunstâncias do acidente.