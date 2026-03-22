22/03/2026
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Acidente na BR-364 deixa dois feridos e provoca nova colisão durante resgate

Com o impacto, um dos ocupantes foi arremessado para o outro lado da pista

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Acidente na BR-364 deixa dois feridos
Acidente na BR-364 deixa dois feridos/Foto: ContilNet

Dois homens ainda não identificados ficaram feridos após um acidente de motocicleta na noite deste sábado (21), na BR-364, em frente à Universidade Federal do Acre (UFAC), em Rio Branco.

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Segundo informações da polícia, a dupla trafegava em uma motocicleta modelo Neo, no sentido bairro-centro, quando o condutor perdeu o controle da direção e colidiu contra a proteção lateral da via, conhecida como guard rail. Com o impacto, um dos ocupantes foi arremessado para o outro lado da pista e ficou desacordado, enquanto o outro caiu na mesma faixa, alguns metros à frente.

Dupla trafegava em uma motocicleta modelo Neo

Dupla trafegava em uma motocicleta modelo Neo/Foto: ContilNet

Um casal que passava pelo local parou para prestar socorro às vítimas e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias para atender a ocorrência.

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Durante o atendimento, um carro modelo Onix, que seguia no sentido contrário da rodovia, acabou colidindo com a motocicleta do casal que havia parado para ajudar. Com o impacto, a moto foi arremessada e atingiu pessoas que estavam na pista, incluindo uma das vítimas do primeiro acidente e um socorrista. Apesar do susto, ninguém sofreu ferimentos graves na segunda colisão.

Durante o atendimento, um carro modelo Onix, que seguia no sentido contrário da rodovia, acabou colidindo com a motocicleta do casal que havia parado para ajudar

Carro colide com motocicleta de casal que parou para ajudar/Foto: ContilNet

A Polícia Militar do Acre esteve no local, realizou o controle do tráfego e acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que assumiu a ocorrência.

As vítimas do primeiro acidente foram socorridas e encaminhadas ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Um dos homens sofreu fratura na clavícula e o outro teve fratura no braço direito. Ambos permanecem em estado de saúde estável.

Vítima de acidente foi levada ao PS/Foto: ContilNet

Vítima de acidente foi levada ao PS/Foto: ContilNet

A mulher atingida durante a segunda colisão recebeu atendimento no local e não precisou ser encaminhada a uma unidade de saúde. A PRF realizou os procedimentos de praxe.

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