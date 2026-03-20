20/03/2026
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Acre alcança quase 50 % das matrículas no Ensino Técnico, diz Censo 2025

Acre foi um dos mais ágeis na adaptação ao novo modelo

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Professores e assistentes educacionais aprovados em um processo seletivo da rede estadual voltaram a ser chamados para assumir vagas.
Cargos são para o Centro de Estudo de Línguas (CEL), educação no campo, ensino regular e educação especial. - Foto: Reprodução/Prefeitura de Jundiaí

O Acre é um dos grandes destaques no que diz respeito à organização curricular do Novo Ensino Médio, conforme divulgado no Censo Escolar 2025. Segundo os dados, o Estado, ao lado de Piauí, Mato Grosso do Sul e Goiás, conseguiu chegar à marca de 48% das  matrículas vinculadas ao Itinerário de Formação Técnica e Profissional (IFTP).

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Em resumo, isso significa que o estado acreano foi um dos mais ágeis – sobretudo quando compara-se como Sul e Sudente – na adaptação ao novo modelo.

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Enquanto São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul apresentaram uma articulação inferior a 30% na primeira série do Ensino Médio, o Acre já ostenta uma adesão global superior a 90% somados.

O sucesso estatístico do Acre torna-se ainda mais impressionante quando analisada a infraestrutura do estado. O Acre possui o maior percentual de escolas de pequeno porte (até 50 alunos) do Brasil, atingindo 45,2% das unidades.

Ainda conforme o Censo,  21 das 27 unidades da Federação apresentaram um percentual de matrículas do ensino médio articuladas a algum itinerário formativo (IFA ou IFTP) superior a 90%. Na primeira série do ensino médio, a articulação a qualquer dos itinerários é inferior a 30% nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo – ressalta-se que esses resultados refletem a realidade das escolas na primeira etapa do ensino médio na data de referência da
pesquisa (última quarta-feira do mês de maio de 2025) e que esse quadro pode ter se alterado no decorrer do ano letivo.

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