09/03/2026
ContilPop
Casa de Rihanna é alvo de tiros em Beverly Hills; suspeita é presa pela polícia
Shakira assume romance com ator 17 anos mais jovem após separação de Piqué
Michele Umezu, mãe de filho de Ronaldo Fenômeno, anuncia entrada em plataforma adulta
Ex-BBB Amanda Djehdian perde gêmeos e faz desabafo emocionante nas redes sociais
Timothée Chalamet vira alvo de críticas após comentário sobre balé e ópera
Ex-colega relembra derrota para Anitta em concurso infantil: “Ela já era uma poderosinha”
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?

Acre aparece entre os 10 estados com melhor qualidade de crédito para pessoa física no Brasil

Ranking nacional

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Acre aparece entre os 10 estados com melhor qualidade de crédito para pessoa física
Acre aparece entre os 10 estados com melhor qualidade de crédito para pessoa física/Foto: Reprodução

O Acre aparece entre os dez estados brasileiros com melhor qualidade de crédito destinado a pessoas físicas, segundo dados do Ranking de Competitividade dos Estados 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) com base em informações do Banco Central. No levantamento, o estado ocupa a 7ª colocação no país.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O indicador avalia a proporção de modalidades de crédito consideradas mais estruturadas e sustentáveis dentro do total de empréstimos concedidos à população. Entre essas modalidades estão o crédito consignado, financiamento habitacional, financiamento de veículos e crédito rural, linhas geralmente associadas a investimentos de médio e longo prazo.

O indicador avalia a proporção de modalidades de crédito consideradas mais estruturadas

O indicador avalia a proporção de modalidades de crédito consideradas mais estruturadas/Foto: Reprodução

De acordo com o estudo, 75,7% das operações de crédito para pessoa física no Acre estão concentradas nessas modalidades classificadas como de maior qualidade. Esse cenário indica que boa parte do crédito utilizado pelos consumidores no estado está ligada a financiamentos planejados, e não apenas a empréstimos emergenciais.

LEIA TAMBÉM: Entre terapias, cansaço e amor, mães atípicas transformam o Dia da Mulher em símbolo de resistência

No ranking nacional, o primeiro lugar é ocupado pelo Tocantins, com índice de 79%, seguido por Mato Grosso do Sul (77,7%) e Goiás (77,3%). Também aparecem entre os estados mais bem colocados Rio Grande do Sul e Rondônia.

Especialistas apontam que uma maior participação dessas linhas de crédito costuma indicar maior estabilidade financeira e melhor organização do mercado de crédito, já que os recursos tendem a ser direcionados para aquisição de bens ou investimentos, e não apenas para cobrir despesas imediatas.

Na outra ponta da lista aparecem estados onde o crédito de maior qualidade representa uma parcela menor das operações. Entre eles estão Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco.

O indicador faz parte do pilar de Potencial de Mercado do Ranking de Competitividade dos Estados, estudo que avalia diversos aspectos relacionados ao ambiente econômico, à gestão pública e à capacidade de desenvolvimento das unidades federativas brasileiras.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.