Acre aparece entre os 10 estados com melhor qualidade de crédito para pessoa física no Brasil

O Acre aparece entre os dez estados brasileiros com melhor qualidade de crédito destinado a pessoas físicas, segundo dados do Ranking de Competitividade dos Estados 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) com base em informações do Banco Central. No levantamento, o estado ocupa a 7ª colocação no país.

O indicador avalia a proporção de modalidades de crédito consideradas mais estruturadas e sustentáveis dentro do total de empréstimos concedidos à população. Entre essas modalidades estão o crédito consignado, financiamento habitacional, financiamento de veículos e crédito rural, linhas geralmente associadas a investimentos de médio e longo prazo.

De acordo com o estudo, 75,7% das operações de crédito para pessoa física no Acre estão concentradas nessas modalidades classificadas como de maior qualidade. Esse cenário indica que boa parte do crédito utilizado pelos consumidores no estado está ligada a financiamentos planejados, e não apenas a empréstimos emergenciais.

No ranking nacional, o primeiro lugar é ocupado pelo Tocantins, com índice de 79%, seguido por Mato Grosso do Sul (77,7%) e Goiás (77,3%). Também aparecem entre os estados mais bem colocados Rio Grande do Sul e Rondônia.

Especialistas apontam que uma maior participação dessas linhas de crédito costuma indicar maior estabilidade financeira e melhor organização do mercado de crédito, já que os recursos tendem a ser direcionados para aquisição de bens ou investimentos, e não apenas para cobrir despesas imediatas.

Na outra ponta da lista aparecem estados onde o crédito de maior qualidade representa uma parcela menor das operações. Entre eles estão Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco.

O indicador faz parte do pilar de Potencial de Mercado do Ranking de Competitividade dos Estados, estudo que avalia diversos aspectos relacionados ao ambiente econômico, à gestão pública e à capacidade de desenvolvimento das unidades federativas brasileiras.