Acre continua entre os estados com nível de risco para SRAG, diz novo boletim Fiocruz

A nova edição do Boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgada nesta sexta-feira (6), aponta o aumento do número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em todo o país. No Acre, o alerta segue de risco ou alto risco.

A análise é referente à Semana Epidemiológica 8, do período de 22 a 28 de fevereiro. Junto com o Acre, os estados do Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Maranhão e Sergipe também apresentam alerta.

No Acre, além de outros estados, há início ou manutenção do aumento dos casos de SRAG nas crianças de até 2 anos, associados ao Vírus Sincicial Respiratório (VSR).

“O aumento de casos de SRAG em crianças e adolescentes muito provavelmente está relacionado ao retorno às aulas. Portanto, recomendamos que, caso a criança ou adolescente apresente algum sintoma de gripe ou resfriado, que os pais evitem levá-la à escola, para evitar a transmissão do vírus para outras crianças. Se não for possível deixar a criança ou adolescente em casa, o ideal é que ela use uma boa máscara, especialmente dentro da sala de aula”, reforça a pesquisadora Tatiana Portella, do Boletim InfoGripe, desenvolvido pelo Programa de Computação Científica da Fiocruz.

Dentre as capitais, Rio Branco está entre as 12 que apresentam nível de atividade de SRAG em alerta, risco ou alto risco. São elas Aracaju (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Macapá (AP), Manaus (AM), Porto Velho (RO) e São Luís (MA).