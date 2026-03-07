08/03/2026
Acre convoca 1.141 professores temporários para reforçar rede estadual de ensino

Resultado do processo seletivo foi publicado em edição extra do Diário Oficial

Docentes convocados irão atuar em diferentes programas educacionais desenvolvidos pela rede estadual. Foto: Mardilson Gomes/SEE

O governo do Acre publicou, em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) nesta sexta-feira (6), a convocação de 1.141 professores temporários aprovados em processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE). Os profissionais irão atuar na rede pública estadual de ensino em todos os 22 municípios acreanos, atendendo escolas das zonas urbana e rural.

A convocação faz parte do processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2025, destinado à contratação temporária de profissionais com formação de nível superior. De acordo com o governo estadual, a medida busca reforçar o quadro de professores e ampliar o atendimento aos estudantes da rede pública.

Os docentes convocados irão atuar em diferentes programas educacionais desenvolvidos pela rede estadual, entre eles o Aprender é o Caminho, iniciativas de Educação no Campo e a Educação de Jovens e Adultos (EJA), voltada para pessoas que não concluíram os estudos na idade regular.

