Acre convoca 1.141 professores temporários para reforçar rede estadual de ensino

O governo do Acre publicou, em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) nesta sexta-feira (6), a convocação de 1.141 professores temporários aprovados em processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE). Os profissionais irão atuar na rede pública estadual de ensino em todos os 22 municípios acreanos, atendendo escolas das zonas urbana e rural.

A convocação faz parte do processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2025, destinado à contratação temporária de profissionais com formação de nível superior. De acordo com o governo estadual, a medida busca reforçar o quadro de professores e ampliar o atendimento aos estudantes da rede pública.

Os docentes convocados irão atuar em diferentes programas educacionais desenvolvidos pela rede estadual, entre eles o Aprender é o Caminho, iniciativas de Educação no Campo e a Educação de Jovens e Adultos (EJA), voltada para pessoas que não concluíram os estudos na idade regular.

LEIA OS NOMES: