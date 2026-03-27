27/03/2026
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Acre convoca professores para contratação de dois seletivos; veja os nomes

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Tem mais chamadas! O governo do Acre publicou, nesta sexta-feira (27), do Diário Oficial do Estado (DOE), duas novas convocações de professores aprovados em processos seletivos simplificados para atuação na rede estadual, com foco em escolas da zona rural de Rio Branco. Os candidatos devem apresentar documentação e assinar contrato nos próximos dias para garantir a vaga.

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As convocações abrangem aprovados em seleções realizadas em 2023 e 2025, ampliando o número de profissionais chamados para reforçar a educação pública no Estado.

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A maior parte das vagas está ligada ao programa “Caminhos da Educação no Campo”, que atende comunidades rurais e contempla áreas como Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens, Educação Física e Pedagogia. Também foram convocados professores dos anos iniciais do ensino fundamental.

Além dos novos nomes, a lista inclui candidatos reclassificados, o que indica ajustes na ordem de convocação conforme a necessidade da rede.

Todos os convocados devem comparecer até o dia 6 de abril, das 7h30 às 13h30, na Coordenação de Recursos Humanos da Secretaria de Educação, localizada no bairro Volta Seca, em Rio Branco.

Para a contratação, é obrigatória a entrega de uma extensa lista de documentos, incluindo RG, CPF, diploma, comprovante de endereço, certidões negativas e atestado médico que comprove aptidão física e mental para o exercício do cargo.

Também são exigidas diversas declarações, como de antecedentes, bens, acúmulo de cargos e dependentes, disponíveis nos sites oficiais do governo. O não comparecimento dentro do prazo ou a falta de documentação pode resultar na perda da vaga, com convocação dos próximos candidatos da lista.

LEIA OS NOMES:

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