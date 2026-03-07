08/03/2026
Acre é o 3º estado do país com maior equilíbrio salarial entre homens e mulheres no serviço público

Conforme o estudo, o Acre mantém a mesma posição pelo terceiro ano consecutivo.

Acre é o 3º estado do país com maior equilíbrio salarial entre homens e mulheres no serviço público

O Acre aparece novamente entre os estados brasileiros com maior equilíbrio de gênero na remuneração no serviço público estadual. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgados nesta semana marcada pelo Dia Internacional da Mulher, o estado ocupa a terceira colocação no ranking nacional.

O levantamento é realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e mede a diferença percentual entre os salários médios pagos a homens e mulheres na administração pública estadual. Conforme o estudo, o Acre mantém a mesma posição pelo terceiro ano consecutivo.

Segundo os dados da PNAD, no cenário estadual, as mulheres recebem em média 71% da remuneração dos homens. O indicador também integra o Centro de Liderança Pública, que avalia o equilíbrio de gênero na remuneração do setor público como forma de estimular políticas voltadas à equidade, sem favorecer um grupo em detrimento de outro.

Ao comentar o resultado, o governador Gladson Camelí afirmou que o desempenho do estado reflete iniciativas voltadas à valorização da participação feminina na gestão pública.

“Esse resultado não é fruto do acaso, mas sim de políticas públicas consistentes que reconhecem o valor da representatividade e da igualdade de oportunidades. O governo do Acre tem desempenhado papel fundamental ao assegurar que mulheres estejam presentes em secretarias estratégicas, em cargos de liderança e em ações que moldam o futuro do estado”, destacou o governador.

