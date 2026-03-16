17/03/2026
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Acre entra no top 10 dos estados que mais cresceram economicamente no Brasil em 30 anos

O objetivo do projeto é reunir informações que possam orientar políticas públicas e decisões estratégicas

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Acre está entre os dez estados do país com maior crescimento real do PIB em três décadas, aponta estudo
Acre está entre os dez estados do país com maior crescimento real do PIB em três décadas/Foto: Reprodução

O Acre aparece entre os estados brasileiros que mais ampliaram sua economia nas últimas três décadas. Levantamento intitulado “Crescimento Econômico Real nos Estados do Brasil (1995–2025)” aponta que o estado registrou expansão acumulada de 327% no Produto Interno Bruto (PIB) no período, desempenho que o coloca na décima posição no ranking nacional.

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Os dados foram divulgados pela plataforma O Brasil em Mapas, iniciativa dedicada à análise de indicadores socioeconômicos por meio de mapas, infográficos e estudos territoriais. O objetivo do projeto é reunir informações que possam orientar políticas públicas e decisões estratégicas tanto no setor público quanto no privado.

De acordo com o levantamento, o Acre ocupa a décima posição, com um aumento acumulado de 327%

De acordo com o levantamento, o Acre ocupa a décima posição, com um aumento acumulado de 327%. Foto: divulgação

O estudo mostra que, entre 1995 e 2025, o PIB real do Brasil avançou 222%. No entanto, o crescimento ocorreu de forma desigual entre as regiões. As maiores altas foram observadas no Centro-Oeste, com 408%, e no Norte, que registrou expansão de 354%. Segundo a análise, o avanço dessas regiões está diretamente ligado à expansão do agronegócio e ao avanço da fronteira agrícola.

O recorte histórico avalia três décadas marcadas por diferentes fases da economia brasileira. O período começa com a consolidação do Plano Real e atravessa momentos de crescimento econômico, crises internas e internacionais, além de transformações estruturais e mudanças na política econômica, chegando aos impactos e à recuperação após a pandemia.

Acre entra no top 10 dos estados que mais cresceram economicamente

Acre entra no top 10 dos estados que mais cresceram economicamente/Foto: Reprodução

Além do crescimento do PIB ao longo das décadas, indicadores recentes também apontam avanço nas exportações. Em 2025, o Acre registrou um volume de US$ 98,9 milhões em vendas ao exterior, o maior já alcançado pelo estado. O valor representa aumento de 13% em relação ao ano anterior.

Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços mostram ainda que a balança comercial acreana terminou o ano com superávit de US$ 93,7 milhões, resultado considerado o melhor desde 2015, tanto em saldo quanto em volume exportado.

De acordo com o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre, Assurbanípal Mesquita, o desempenho das exportações confirma uma tendência de crescimento observada nos últimos anos. Entre os produtos que mais contribuíram para o resultado estão as carnes bovina e suína, responsáveis por 27,9% e 16,8% das exportações, respectivamente. A soja também apresentou forte avanço, com crescimento de 200,6% no período analisado.

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