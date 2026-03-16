Acre entra no top 10 dos estados que mais cresceram economicamente no Brasil em 30 anos

O Acre aparece entre os estados brasileiros que mais ampliaram sua economia nas últimas três décadas. Levantamento intitulado “Crescimento Econômico Real nos Estados do Brasil (1995–2025)” aponta que o estado registrou expansão acumulada de 327% no Produto Interno Bruto (PIB) no período, desempenho que o coloca na décima posição no ranking nacional.

Os dados foram divulgados pela plataforma O Brasil em Mapas, iniciativa dedicada à análise de indicadores socioeconômicos por meio de mapas, infográficos e estudos territoriais. O objetivo do projeto é reunir informações que possam orientar políticas públicas e decisões estratégicas tanto no setor público quanto no privado.

O estudo mostra que, entre 1995 e 2025, o PIB real do Brasil avançou 222%. No entanto, o crescimento ocorreu de forma desigual entre as regiões. As maiores altas foram observadas no Centro-Oeste, com 408%, e no Norte, que registrou expansão de 354%. Segundo a análise, o avanço dessas regiões está diretamente ligado à expansão do agronegócio e ao avanço da fronteira agrícola.

O recorte histórico avalia três décadas marcadas por diferentes fases da economia brasileira. O período começa com a consolidação do Plano Real e atravessa momentos de crescimento econômico, crises internas e internacionais, além de transformações estruturais e mudanças na política econômica, chegando aos impactos e à recuperação após a pandemia.

Além do crescimento do PIB ao longo das décadas, indicadores recentes também apontam avanço nas exportações. Em 2025, o Acre registrou um volume de US$ 98,9 milhões em vendas ao exterior, o maior já alcançado pelo estado. O valor representa aumento de 13% em relação ao ano anterior.

Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços mostram ainda que a balança comercial acreana terminou o ano com superávit de US$ 93,7 milhões, resultado considerado o melhor desde 2015, tanto em saldo quanto em volume exportado.

De acordo com o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre, Assurbanípal Mesquita, o desempenho das exportações confirma uma tendência de crescimento observada nos últimos anos. Entre os produtos que mais contribuíram para o resultado estão as carnes bovina e suína, responsáveis por 27,9% e 16,8% das exportações, respectivamente. A soja também apresentou forte avanço, com crescimento de 200,6% no período analisado.