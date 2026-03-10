Acre está entre estados que terão troca de governadores antes das eleições 2026; veja mais

A corrida eleitoral de 2026 começa a provocar mudanças no comando dos governos estaduais em todo o país. O Acre está entre os 13 estados brasileiros que terão troca de governador até o dia 4 de abril, prazo estabelecido pela legislação eleitoral para desincompatibilização de cargos do Executivo.

A regra determina que governadores que pretendem disputar as eleições de outubro precisam renunciar ao cargo pelo menos seis meses antes do pleito. Neste ano, a movimentação política envolve principalmente gestores que pretendem disputar vagas no Senado Federal ou outros cargos majoritários.

No Acre, a vice-governadora Mailza Assis deve assumir o comando do Executivo estadual após a saída do atual governador Gladson Cameli, que é apontado como candidato nas eleições deste ano.

A sucessão ocorrerá de forma semelhante em outras unidades da federação. No Distrito Federal, Celina Leão assumirá o lugar de Ibaneis Rocha. Em Goiás, Daniel Vilela substituirá Ronaldo Caiado.

Outras mudanças estão previstas em estados como Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, onde os vice-governadores também devem assumir o comando dos governos após a renúncia dos titulares.

Em duas unidades da federação, no entanto, o processo será diferente. No Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte, a ausência dos vice-governadores levará à realização de eleições indiretas nas assembleias legislativas para definir quem comandará os estados até o fim do mandato.

Veja a lista completa: