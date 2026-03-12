Acre estreia no Programa Centelha e abre edital com R$ 1,6 milhão para inovação

O governo estadual lançou o primeiro edital do Programa Centelha 3, iniciativa voltada ao estímulo do empreendedorismo inovador e ao surgimento de novos negócios de base tecnológica. A chamada pública foi publicada nesta quinta-feira (12) no Diário Oficial e prevê a seleção de até 20 projetos com potencial de gerar soluções inovadoras para diferentes setores da economia.

Coordenado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fapac), o programa será executado em parceria com a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (Seict) e instituições federais de fomento à ciência e inovação. A iniciativa marca a entrada do estado no programa nacional que busca estimular a criação de empresas inovadoras em todo o país.

O lançamento oficial ocorreu no início de março e contou com a presença da ministra Luciana Santos, do governador Gladson Cameli e da vice-governadora Mailza Assis. A expectativa é que o programa ajude a consolidar um ambiente mais favorável à inovação e ao empreendedorismo tecnológico no estado.

Recursos e apoio aos projetos

Ao todo, o edital disponibiliza R$ 1,6 milhão em recursos de subvenção econômica para apoiar ideias inovadoras. Desse montante, R$ 1,28 milhão são provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), enquanto R$ 320 mil correspondem à contrapartida estadual da Fapac.

Cada projeto selecionado poderá receber até R$ 80 mil para o desenvolvimento da solução proposta. Além disso, as iniciativas aprovadas poderão contar com até R$ 50 mil em bolsas de fomento tecnológico, concedidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), destinadas a apoiar especialistas e pesquisadores envolvidos nos projetos.

Segundo a coordenação do programa no estado, a proposta é incentivar ideias capazes de gerar produtos, serviços ou processos inovadores com potencial de impacto econômico e social.

Quem pode participar

As inscrições são abertas a pessoas físicas residentes no estado, mesmo que ainda não possuam empresa formalizada. Caso a proposta seja selecionada, o proponente deverá criar uma empresa para receber os recursos.

Também podem participar microempresas ou empresas de pequeno porte com até 12 meses de criação, desde que estejam sediadas no estado e tenham faturamento anual de até R$ 4,8 milhões.

Entre os critérios exigidos estão: ter mais de 18 anos, demonstrar capacidade técnica ou de gestão para executar o projeto, estar regular junto à Fapac e não ter sido contemplado em edições anteriores do programa.

Etapas de seleção

O processo seletivo será dividido em duas fases eliminatórias.

Na primeira etapa, os participantes deverão apresentar suas ideias inovadoras, detalhando o problema que pretendem resolver, a solução proposta, o potencial de mercado e os possíveis impactos socioambientais. Até 100 propostas serão selecionadas para avançar.

Na segunda fase, os classificados deverão apresentar um projeto mais detalhado, com plano de negócios, estratégia de mercado, cronograma de execução e orçamento. Ao final, até 20 iniciativas serão escolhidas para receber o apoio financeiro.

Durante todo o processo, os participantes terão acesso a capacitações gratuitas, oferecidas pelas instituições parceiras, com foco em aprimorar as ideias e preparar os empreendedores para transformar os projetos em negócios viáveis.

Prazo de inscrições

Os projetos aprovados terão prazo de até 12 meses para desenvolver e validar suas soluções inovadoras. As inscrições para a primeira fase seguem abertas até 16 de abril de 2026, exclusivamente pelo sistema oficial do programa.

O resultado final dos projetos selecionados está previsto para agosto de 2026, quando os empreendedores escolhidos iniciarão a fase de execução das propostas