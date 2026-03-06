06/03/2026
Acre fica sem emendas parlamentares para políticas LGBTQIAPN+ no Orçamento de 2026
Acre fica sem emendas parlamentares para políticas LGBTQIAPN+ no Orçamento de 2026

A Agência Diadorim divulgou nesta sexta-feira (6) um levantamento que aponta que o Acre e outros estados do Brasil não receberam emendas parlamentares destinadas à política LGBTQIAPN+ no Orçamento de 2026.

Os outros estados da Região Norte, como Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins, também não foram beneficiados.

“A distribuição desses recursos, no entanto, é desigual: não há previsão de emendas específicas para estados da região Norte, enquanto há forte concentração de ações no Sudeste e no Sul”, diz a agência.

Neste ano, a maior parte dos recursos previstos no Orçamento para as políticas LGBTQIAPN+ vem de emendas de deputados federais e senadores.

“Sem um orçamento equilibrado e uma distribuição territorial justa dos recursos, políticas públicas deixam de cumprir seu papel e não chegam a quem mais precisa”, finalizou a agência.

