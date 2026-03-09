Acre passa a integrar dois comitês de fronteira após novo acordo entre Brasil e Peru

O Acre ganhou mais protagonismo nas relações de fronteira entre Brasil e Peru após um novo acordo diplomático firmado entre os dois países. A partir do entendimento, o estado passa a integrar dois comitês de fronteira amazônicos, voltados para fortalecer o diálogo e a cooperação em temas como desenvolvimento regional, mobilidade, comércio e segurança nas áreas de fronteira. As informações foram divulgadas na edição desta segunda-feira (9) do Diário Oficial da União (DOU).

O acordo foi formalizado por meio de troca de notas entre os chanceleres do Brasil, Mauro Vieira, e do Peru, Elmer Schialer Salcedo, e prevê a criação do Comitê de Fronteira Amazônico Centro, que passa a reunir o estado do Acre e o departamento peruano de Ucayali.

Além disso, o entendimento também redefine a composição do Comitê de Fronteira Amazônico Sul, que passa a envolver o Acre e o departamento de Madre de Dios.

Com a mudança, o Acre passa a participar diretamente de dois espaços de articulação bilateral voltados para discutir políticas públicas, integração econômica e soluções para problemas comuns nas cidades localizadas ao longo da fronteira entre os dois países.