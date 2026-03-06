06/03/2026
Acre pode registrar chuvas intensas e ventos de até 60 km/h nesta sexta-feira; confira alerta

O aviso é válido para esta sexta-feira (6), com início às 10h e término às 23h59

Inmet emite alerta de chuvas intensas no Acre
Inmet emite alerta de chuvas intensas no Acre/Foto: Juan Diaz, ContilNet

Mais chuva! O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas no Acre. O aviso, classificado como perigo potencial, prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h, e ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

O aviso é válido para esta sexta-feira (6), com início às 10h e término às 23h59.

O alerta aumenta o risco de alagamentos, quedas de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

O Inmet emitiu orientações quanto à situação, com cuidados redobrados, principalmente durante rajadas de vento. A recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, além de evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Inmet alerta para chuvas com ventos intensos

Inmet alerta para chuvas com ventos intensos/Foto: Inmet

Outro conselho é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível, como forma de reduzir riscos durante o temporal.

Em situações de emergência, a população pode buscar orientação ou acionar a Defesa Civil pelo telefone do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (193).

