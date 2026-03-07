Acre registra quase 200 denúncias de violações de direitos humanos em dois meses

O Acre registrou 199 denúncias de violações de direitos humanos entre 1º de janeiro e 1º de março de 2026, segundo dados do painel da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. No período, foram contabilizados 127 protocolos de atendimento, já que uma mesma denúncia pode envolver mais de um tipo de violação.

Casos relacionados à integridade da vítima concentram a maior parte das denúncias. Essa categoria soma 196 registros, que resultaram em 1.245 violações identificadas no sistema – número significativamente maior que o das demais categorias.

Na sequência aparecem denúncias ligadas à liberdade, com 36 registros e 96 violações, e aos direitos sociais, que somam 17 denúncias e 47 violações.

Também foram registradas ocorrências relacionadas a igualdade, com 11 denúncias, direitos civis e políticos, com sete registros, além de quatro denúncias classificadas como violência institucional.

Os casos mais graves, envolvendo violação do direito à vida, aparecem com três denúncias e cinco registros de violações.

Um registro pode gerar várias violações

Os dados mostram que uma única denúncia pode gerar diversos apontamentos de violação de direitos, o que explica a diferença entre o número de denúncias e o total de violações registradas.

Essas notificações podem incluir situações como violência física, psicológica, negligência, restrição de liberdade ou outras formas de violação de direitos fundamentais.

O levantamento faz parte do sistema nacional que reúne registros feitos por meio de canais de denúncia ligados ao governo federal, utilizados para comunicar possíveis violações de direitos humanos em todo o país.