Acre realiza ato unificado em defesa das cotas raciais neste sábado em Rio Branco

Neste sábado, 21 de março, às 16h, na sede da ADUFAC, no campus da UFAC, em Rio Branco (AC), será realizado o Ato Unificado 21M, mobilização que integra o movimento nacional em defesa das cotas raciais, das ações afirmativas e da reparação histórica e monetária pelos 388 anos de trabalho escravizado no Brasil.

A atividade é organizada por entidades do movimento negro acreano, entre elas a UNEGRO/AC (União de Negras e Negros pela Igualdade) e o MNU/AC (Movimento Negro Unificado), articuladas à Convergência Negra e à Coalizão Negra por Direitos, que têm convocado mobilizações em todo o país nesta data.

O ato acontece em alusão ao Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial (21 de março), instituído pela ONU em memória ao massacre de Sharpeville, na África do Sul, em 1960. No Brasil, a data também marca o Dia Nacional das Tradições de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, além do Dia Mundial da Infância, reforçando a importância do enfrentamento ao racismo em todas as dimensões da vida social.

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Segundo a organização, o objetivo do ato é fortalecer a mobilização social diante de ameaças recentes às políticas de ações afirmativas e reafirmar a necessidade de justiça racial, equidade e políticas concretas de reparação.

A programação inclui falas de representantes de organizações, movimentos sociais e lideranças locais, além de momentos de mobilização e diálogo com a sociedade.