Acre recebe mutirão do MS com quase 700 atendimentos para mulheres

O Ministério da Saúde realiza, neste fim de semana, um mutirão inédito do programa Agora Tem Especialistas, exclusivo para mulheres, no Acre. A iniciativa é a maior da história do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ao todo, serão cerca de 676 procedimentos para pacientes previamente agendadas. A novidade deste mutirão, o quarto promovido pelo programa, é o implante do Implanon, moderno método contraceptivo subdérmico, considerado o mais vantajoso em relação aos demais por sua alta eficácia e longa duração, de 3 anos.

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Estão agendados para este sábado (21) e domingo (22) atendimentos em especialidades como ginecologia, oncologia, oftalmologia e ortopedia. No Acre, dois estabelecimentos de saúde realizarão, por exemplo, cirurgias de catarata e de tratamento de varizes, além de procedimentos como plástica mamária não estética.

Em todo o Brasil, serão ofertadas cerca de 230 mil cirurgias e exames de média e alta complexidade. Promovida no Mês da Mulher, a ação envolve, em todo o país, mais de 940 hospitais públicos, privados e filantrópicos, que, juntos, ofertarão procedimentos para pacientes do SUS previamente encaminhadas pelos gestores municipais de saúde, de acordo com os critérios das centrais de regulação.

Os mutirões de atendimentos do SUS são parte de uma série de iniciativas do Agora Tem Especialistas. Nas três primeiras edições, em 2025, brasileiros e brasileiras de todo o país, inclusive de territórios indígenas, foram submetidos a mais de 127 mil procedimentos, levando mais atendimento para a população e reduzindo o tempo de espera.