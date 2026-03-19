Acre registra dois meses consecutivos sem áreas de seca, diz Agência Nacional

A última atualização do Monitor de Secas, entre janeiro e fevereiro de 2026, mostra que o Acre esteve livre de secas nos dois primeiros meses. O Distrito Federal e o Espírito Santo se juntaram ao estado em fevereiro, quando não registraram seca. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (19).

O fenômeno ficou estável em cinco estados: Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina. houve um abrandamento do fenômeno em 17 unidades da Federação: Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe e Tocantins. No sentido oposto, a seca se intensificou em fevereiro em somente dois estados: Amapá e Roraima.

Sete unidades da Federação registraram seca em 100% do território em fevereiro deste ano: Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. Nos demais estados com registro do fenômeno, os percentuais variaram de 8% a 94%.

Entre janeiro e fevereiro, o Acre ficou livre de seca. Desde a entrada do estado no Mapa do Monitor, em novembro de 2022, é a primeira vez que o Acre fica livre do fenômeno por dois meses consecutivos.

Monitor de Secas

O Monitor realiza o acompanhamento contínuo do grau de severidade das secas no Brasil com base em indicadores do fenômeno e nos impactos causados em curto e/ou longo prazo. Os impactos de curto prazo são para déficits de precipitações recentes até seis meses. Acima desse período, os impactos são de longo prazo. Essa ferramenta vem sendo utilizada para auxiliar o planejamento e a execução de políticas públicas de combate à seca e pode ser acessada tanto pelo site monitordesecas.ana.gov.br quanto pelo aplicativo Monitor de Secas, disponível gratuitamente para dispositivos móveis com os sistemas Android e iOS.