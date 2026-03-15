15/03/2026
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Acre registra índice de inadimplência abaixo da média nacional e se destaca na Região Norte

Levantamento da Serasa mostra que proporção de adultos com dívidas em atraso é menor que média do país

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Acre registra índice de inadimplência abaixo da média nacional e se destaca na Região Norte
Acre tem inadimplência abaixo da média nacional/ Foto: Reprodução

Dados do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas divulgados pela Serasa indicam que o Acre iniciou 2026 com um percentual de inadimplência abaixo da média nacional. Segundo o levantamento, 47,47% da população adulta do estado estava com dívidas em atraso em janeiro, índice inferior ao registrado no país, que alcançou 49,66%.

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O percentual também coloca o estado entre os menores índices da Região Norte. Na comparação regional, apenas o Pará apresenta proporção ligeiramente menor de inadimplentes, com 47,32%.

Acre registra índice de inadimplência abaixo da média nacional e se destaca na Região Norte

Acre tem inadimplência abaixo da média nacional/ Foto: Reprodução

Outros estados da região registraram percentuais mais elevados. O Amazonas aparece com 58,17% da população adulta negativada, seguido pelo Amapá e pelo Tocantins, ambos com 54,37%. Já Roraima tem índice de 51,47%, enquanto Rondônia registra 50,85%.

No ranking nacional, o maior nível de inadimplência foi identificado no Amapá, onde 66,95% dos adultos estão com pendências financeiras.

Renegociação de dívidas

O estudo também analisou os acordos realizados por meio do programa Serasa Limpa Nome. No Acre, foram registrados 15.989 acordos fechados no período analisado.

Entre os estados da Região Norte, o maior número de renegociações foi observado no Pará, com 137.251 acordos concluídos. Em seguida aparecem Amazonas, com 79.080 negociações, Rondônia com 30.874, Amapá com 24.202 e Tocantins com 17.369. Roraima apresentou volume menor, com 11.569 renegociações.

Ofertas para negociação

O levantamento também aponta o volume de oportunidades disponíveis para regularização de dívidas. No Acre, o sistema da Serasa contabilizava 2.049.523 ofertas ativas de negociação.

Na comparação regional, o maior número de ofertas está concentrado no Pará, com mais de 15,9 milhões. O Amazonas aparece em seguida, com cerca de 11,1 milhões de possibilidades de acordo. Rondônia soma aproximadamente 3,8 milhões, enquanto Amapá e Tocantins registram 2,7 milhões e 2,1 milhões, respectivamente. Roraima tem o menor volume da região, com cerca de 1,4 milhão.

Cenário nacional

De acordo com a Serasa, o Brasil começou 2026 com 81,3 milhões de pessoas inadimplentes. Juntas, elas acumulam cerca de 327,2 milhões de dívidas, que somam aproximadamente R$ 524 bilhões.

A média nacional aponta que cada consumidor negativado possui cerca de quatro débitos em aberto, com dívida média estimada em R$ 6.453.

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