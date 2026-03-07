Acre registra mais de 150 casos de estupro e estupro de vulnerável em 2026, aponta MPAC

O Acre registrou 152 casos de estupro e estupro de vulnerável apenas nos meses de janeiro e fevereiro de 2026, segundo dados do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Ministério Público do Acre (MPAC). Apesar do número elevado, o total representa uma queda de 13,64% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizadas 176 ocorrências desse tipo de crime no estado.

De acordo com o levantamento, a maior parte dos casos está relacionada ao estupro de vulnerável, que ocorre quando a vítima tem menos de 14 anos, não possui condições de consentir ou não tem capacidade para compreender o ato.

LEIA TAMBÉM: MP abre inquérito para apurar possível uso de ‘empresa laranja’ em licitação de barcos em Câmara no Acre

Entre as ocorrências registradas neste ano, 111 são classificadas como estupro de vulnerável, enquanto 41 casos foram registrados como estupro sem qualificadora.

Os dados também mostram que Rio Branco concentra o maior número de registros, com 81 casos, mais da metade das ocorrências contabilizadas no estado. Na sequência aparece Tarauacá, com 14 casos, seguido por Cruzeiro do Sul, com 10 registros, e Feijó, com 8 ocorrências.