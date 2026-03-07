07/03/2026
Acre registra mais de 150 casos de estupro e estupro de vulnerável em 2026, aponta MPAC

Rio Branco concentra mais da metade das ocorrências; maioria das vítimas é menor de 14 anos

Justiça de Minas Gerais revoga absolvição e determina prisão de homem e da mãe por estupro de menina de 12 anos
De acordo com o levantamento, a maior parte dos casos está relacionada ao estupro de vulnerável. Foto: Reprodução

O Acre registrou 152 casos de estupro e estupro de vulnerável apenas nos meses de janeiro e fevereiro de 2026, segundo dados do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Ministério Público do Acre (MPAC). Apesar do número elevado, o total representa uma queda de 13,64% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizadas 176 ocorrências desse tipo de crime no estado.

De acordo com o levantamento, a maior parte dos casos está relacionada ao estupro de vulnerável, que ocorre quando a vítima tem menos de 14 anos, não possui condições de consentir ou não tem capacidade para compreender o ato.

Entre as ocorrências registradas neste ano, 111 são classificadas como estupro de vulnerável, enquanto 41 casos foram registrados como estupro sem qualificadora.

Os dados também mostram que Rio Branco concentra o maior número de registros, com 81 casos, mais da metade das ocorrências contabilizadas no estado. Na sequência aparece Tarauacá, com 14 casos, seguido por Cruzeiro do Sul, com 10 registros, e Feijó, com 8 ocorrências.

