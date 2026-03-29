29/03/2026
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Acre registra mais de 150 casos de estupro nos dois primeiros meses de 2026

Mais de 130 casos são classificados como estupro de vulnerável

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Foram mais de 150 casos apenas em 2026. — Foto: Reprodução

O Acre contabilizou 152 casos de estupro e estupro de vulnerável apenas nos dois primeiros meses de 2026, segundo levantamento do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Ministério Público do Acre (MPAC).

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Apesar de uma redução de 13,64% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 176 casos, os números ainda são altos, sobretudo pela alta incidência de vítimas em situação de vulnerabilidade.

Do total de registros neste início de ano, 137 casos são classificados como estupro de vulnerável – quando a vítima tem menos de 14 anos ou não possui capacidade de consentimento -, enquanto outros 39 são de estupro.

Os dados mostram uma leve queda entre os meses analisados: janeiro concentrou 81 ocorrências, enquanto fevereiro registrou 71 casos.

LEIA TAMBÉM: Violência doméstica cresce mais 27% no Acre em 2026, apontam dados do MPAC

A distribuição por municípios revela que Rio Branco segue como o principal foco das ocorrências, concentrando 48 casos, o equivalente a 35,04% do total. Em seguida aparecem Tarauacá, com 16 registros (11,68%), e Cruzeiro do Sul, com 15 casos (10,95%).

Outros municípios também apresentam números relevantes, como Epitaciolândia e Sena Madureira, ambos com oito registros. Já cidades como Assis Brasil, Mâncio Lima e Plácido de Castro aparecem com quatro casos cada.

Na outra ponta, Santa Rosa do Purus não registrou ocorrências no período analisado.

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