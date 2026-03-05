Acre registra mais de 3,3 mil renovações automáticas de CNH com programa do Bom Condutor

Motoristas do Acre já começaram a sentir os efeitos da chamada MP do Bom Condutor, que permite a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Segundo dados do Ministério dos Transportes, 3.317 condutores acreanos tiveram o documento atualizado sem precisar agendar atendimento ou pagar taxas, dentro do novo modelo que busca reduzir burocracia e incentivar o bom comportamento no trânsito.

Em todo o país, 1.151.811 motoristas já tiveram a CNH renovada automaticamente em menos de três meses após a publicação da Medida Provisória nº 1.327/2025. A iniciativa faz parte do programa CNH do Brasil e é voltada a condutores que mantiveram bom histórico no trânsito, sem infrações que gerem pontuação nos últimos 12 meses.

Além de simplificar o processo, a medida já gerou economia estimada em R$ 854,8 milhões para a população, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

LEIA TAMBÉM: Mais de 16 mil pessoas no Acre já solicitaram 1ª habilitação pelo app CNH do Brasil

Embora o Acre tenha um número menor de renovações em comparação com estados mais populosos, os dados mostram que o benefício também alcança a região Norte.

Confira o número de renovações automáticas por estado:

São Paulo – 306.133

Minas Gerais – 126.170

Rio de Janeiro – 99.315

Paraná – 87.522

Rio Grande do Sul – 74.366

Bahia – 59.950

Santa Catarina – 58.991

Goiás – 44.272

Pernambuco – 40.974

Ceará – 37.943

Espírito Santo – 24.256

Pará – 22.508

Distrito Federal – 22.035

Mato Grosso – 20.083

Rio Grande do Norte – 19.035

Maranhão – 16.638

Alagoas – 15.763

Mato Grosso do Sul – 13.917

Paraíba – 13.547

Sergipe – 12.961

Rondônia – 8.325

Tocantins – 7.434

Amazonas – 6.143

Piauí – 5.679

Acre – 3.317

Roraima – 2.820

Amapá – 1.714

Atualmente, a renovação automática está sendo feita por processamento em lotes, respeitando o prazo legal que permite ao motorista circular por até 30 dias após o vencimento da CNH.

O governo federal informou que trabalha para implementar, em breve, um sistema de renovação automática diária, no qual o documento será atualizado exatamente na data de vencimento.

A versão digital da CNH passa a ter validade imediata no aplicativo oficial, enquanto o documento físico poderá ser solicitado caso o condutor deseje.

O benefício, porém, não vale para todos os motoristas. Ficam de fora condutores com 70 anos ou mais, pessoas com restrições médicas que reduzam o prazo de validade da habilitação e aqueles cujo documento esteja vencido há mais de 30 dias.

Segundo o secretário nacional de Trânsito, Adrualdo Catão, a iniciativa também ajuda a reduzir o número de pessoas dirigindo sem habilitação. “O programa está atingindo seu objetivo, que é formalizar aquelas pessoas que já dirigiam carro ou motocicleta sem o documento”, finalizou.