07/03/2026
Acre registra mais de 3,3 mil renovações automáticas de CNH com programa do Bom Condutor

Mais de 1,1 milhão de motoristas tiveram a habilitação renovada sem taxas ou filas

Detran divulga lista de motoristas com aplicação de penalidade de cassação de direito de dirigir
Detran divulga lista de motoristas com aplicação de penalidade de cassação de direito de dirigir/Foto: Reprodução

Motoristas do Acre já começaram a sentir os efeitos da chamada MP do Bom Condutor, que permite a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Segundo dados do Ministério dos Transportes, 3.317 condutores acreanos tiveram o documento atualizado sem precisar agendar atendimento ou pagar taxas, dentro do novo modelo que busca reduzir burocracia e incentivar o bom comportamento no trânsito.

Em todo o país, 1.151.811 motoristas já tiveram a CNH renovada automaticamente em menos de três meses após a publicação da Medida Provisória nº 1.327/2025. A iniciativa faz parte do programa CNH do Brasil e é voltada a condutores que mantiveram bom histórico no trânsito, sem infrações que gerem pontuação nos últimos 12 meses.

Além de simplificar o processo, a medida já gerou economia estimada em R$ 854,8 milhões para a população, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

LEIA TAMBÉM: Mais de 16 mil pessoas no Acre já solicitaram 1ª habilitação pelo app CNH do Brasil

Embora o Acre tenha um número menor de renovações em comparação com estados mais populosos, os dados mostram que o benefício também alcança a região Norte.

Confira o número de renovações automáticas por estado:

  • São Paulo – 306.133
  • Minas Gerais – 126.170
  • Rio de Janeiro – 99.315
  • Paraná – 87.522
  • Rio Grande do Sul – 74.366
  • Bahia – 59.950
  • Santa Catarina – 58.991
  • Goiás – 44.272
  • Pernambuco – 40.974
  • Ceará – 37.943
  • Espírito Santo – 24.256
  • Pará – 22.508
  • Distrito Federal – 22.035
  • Mato Grosso – 20.083
  • Rio Grande do Norte – 19.035
  • Maranhão – 16.638
  • Alagoas – 15.763
  • Mato Grosso do Sul – 13.917
  • Paraíba – 13.547
  • Sergipe – 12.961
  • Rondônia – 8.325
  • Tocantins – 7.434
  • Amazonas – 6.143
  • Piauí – 5.679
  • Acre – 3.317
  • Roraima – 2.820
  • Amapá – 1.714

Atualmente, a renovação automática está sendo feita por processamento em lotes, respeitando o prazo legal que permite ao motorista circular por até 30 dias após o vencimento da CNH.

O governo federal informou que trabalha para implementar, em breve, um sistema de renovação automática diária, no qual o documento será atualizado exatamente na data de vencimento.

A versão digital da CNH passa a ter validade imediata no aplicativo oficial, enquanto o documento físico poderá ser solicitado caso o condutor deseje.

O benefício, porém, não vale para todos os motoristas. Ficam de fora condutores com 70 anos ou mais, pessoas com restrições médicas que reduzam o prazo de validade da habilitação e aqueles cujo documento esteja vencido há mais de 30 dias.

Segundo o secretário nacional de Trânsito, Adrualdo Catão, a iniciativa também ajuda a reduzir o número de pessoas dirigindo sem habilitação. “O programa está atingindo seu objetivo, que é formalizar aquelas pessoas que já dirigiam carro ou motocicleta sem o documento”, finalizou.

