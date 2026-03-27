Acre segue em alerta para Síndrome Respiratória Aguda Grave, diz Fiocruz

A nova edição do Boletim Infrogripe, divulgado pela Fiocruz na última quinta-feira (26), sinaliza que o Acre está em alerta para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) até a Semana Epidemiológica, no período de 15 a 21 de março.

Além do Acre, outros 21 estados estão com nível de atividade de SRAG em alerta, risco ou alto risco: Rio de Janeiro, Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Sergipe, Alagoas, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. O estudo destaca que o rinovírus tem impulsionado o aumento dos casos de SRAG em grande parte desses estados, especialmente entre crianças e adolescentes de 2 a 14 anos.

LEIA TAMBÉM: Circulação do vírus da gripe aumenta no Brasil e atinge várias regiões; veja quais

Em relação ao VSR, o vírus segue contribuindo para o crescimento de SRAG em crianças menores de 2 anos no Norte, no Acre, Amazonas, Pará, Roraima e Rondônia, Nordeste com Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, além do Centro-Oeste com Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Por outro lado, o metapneumovírus tem impulsionado o aumento de SRAG em crianças pequenas no Distrito Federal e em Minas Gerais.

Observa-se que 22 das 27 capitais apresentam nível de atividade de SRAG em alerta, risco ou alto risco (últimas duas semanas) com sinal de crescimento na tendência de longo prazo (últimas 6 semanas) até a Semana 11: Aracaju (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Boa Vista (RR), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Macapá (AP), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN), Palmas (TO), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luís (MA), Teresina (PI) e Vitória (ES).

O Boletim InfoGripe é uma estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS) voltada ao monitoramento de casos de SRAG no país. A iniciativa oferece suporte às vigilâncias em saúde na identificação de locais prioritários para ações, preparações e resposta a eventos em saúde pública.