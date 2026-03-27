27/03/2026
ContilPop
Britney Spears acusa ex-segurança de invadir seu celular: entenda
Césio-137 em Goiânia exige isolamento por trezentos anos
Antes de sua morte Lee Sang-bo passou por investigações sobre uso de drogas
Influenciadora faz alerta após achar câmera espiã em urso de pelúcia recebido
Sósias de Marina Sena e Juliano Floss viralizam em concurso
Britney Spears notifica ex-segurança por invasão de celular e acesso ao iCloud
Equipe revela estado de saúde de Marrone após nova cirurgia de emergência
Primeira Bond Girl Ursula Andress perde R$120 milhões em golpe financeiro
Filho de ex de Ana Maria Braga pede desculpas após prisão do pai
Ana Paula Renault se emociona com registro da família após vencer prova líder

Acre segue em alerta para Síndrome Respiratória Aguda Grave, diz Fiocruz

Em relação ao VSR, o vírus segue contribuindo para o crescimento de SRAG em crianças menores de 2 anos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Acre segue em alerta para Síndrome Respiratória Grave
Acre segue em alerta para Síndrome Respiratória Grave/Foto: Reprodução

A nova edição do Boletim Infrogripe, divulgado pela Fiocruz na última quinta-feira (26), sinaliza que o Acre está em alerta para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) até a Semana Epidemiológica, no período de 15 a 21 de março.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Além do Acre, outros 21 estados estão com nível de atividade de SRAG em alerta, risco ou alto risco: Rio de Janeiro, Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Sergipe, Alagoas, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. O estudo destaca que o rinovírus tem impulsionado o aumento dos casos de SRAG em grande parte desses estados, especialmente entre crianças e adolescentes de 2 a 14 anos.

LEIA TAMBÉM: Circulação do vírus da gripe aumenta no Brasil e atinge várias regiões; veja quais

Infogripe divulgou alerta de SRAG no Acre

Infogripe divulgou alerta de SRAG no Acre/Foto: Infogripe

Em relação ao VSR, o vírus segue contribuindo para o crescimento de SRAG em crianças menores de 2 anos no Norte, no Acre, Amazonas, Pará, Roraima e Rondônia, Nordeste com Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, além do Centro-Oeste com Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Por outro lado, o metapneumovírus tem impulsionado o aumento de SRAG em crianças pequenas no Distrito Federal e em Minas Gerais.

Observa-se que 22 das 27 capitais apresentam nível de atividade de SRAG em alerta, risco ou alto risco (últimas duas semanas) com sinal de crescimento na tendência de longo prazo (últimas 6 semanas) até a Semana 11: Aracaju (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Boa Vista (RR), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Macapá (AP), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN), Palmas (TO), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luís (MA), Teresina (PI) e Vitória (ES).

O Boletim InfoGripe é uma estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS) voltada ao monitoramento de casos de SRAG no país. A iniciativa oferece suporte às vigilâncias em saúde na identificação de locais prioritários para ações, preparações e resposta a eventos em saúde pública.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.