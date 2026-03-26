O Acre deu um salto importante na vitrine econômica nacional ao consolidar sua credibilidade financeira no Ranking de Competitividade dos Estados 2025. O levantamento, divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), aponta que o estado alcançou a 13ª posição no pilar de solidez fiscal, superando o desempenho registrado em 2023 e figurando entre as unidades da federação com melhor saúde orçamentária do país.

Com um índice de solvência fixado em 19,6%, o Acre demonstrou uma relação equilibrada entre o volume de suas dívidas e a capacidade de arrecadação regular. Na prática, quanto menor esse percentual, mais robusta é a saúde fiscal do ente público. O indicador de solidez fiscal possui um peso de 11% na nota final do ranking e considera variáveis críticas como o resultado primário, a liquidez, os limites de gastos com pessoal e a força de investimento do governo.

Gestão Responsável e Segurança Jurídica

Para o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas, o resultado é fruto de uma administração rigorosa que busca reduzir a dependência externa e fortalecer a economia interna. “A gestão do governador Gladson Cameli consolidou o Acre como um Estado que é bom pagador. Estamos distantes de cenários de desequilíbrio enfrentados por outras regiões, honrando compromissos com segurança fiscal”, pontuou o secretário.

Radiografia da Gestão Pública

O Ranking de Competitividade é elaborado com dados do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi). A pesquisa seleciona 100 indicadores divididos em dez eixos temáticos, que vão desde infraestrutura e segurança pública até inovação e sustentabilidade ambiental.

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Ao figurar na metade superior da tabela nacional em solidez fiscal, o Acre não apenas garante o pagamento em dia de seus servidores e fornecedores, mas também se posiciona como um ambiente seguro para a atração de empresas e parcerias público-privadas, pautando a atuação dos líderes públicos na melhoria contínua dos serviços oferecidos à população.