26/03/2026
ContilPop
Morre Dash Crofts aos 85 anos após complicações de cirurgia cardíaca
Ex-BBB vinte e seis Pedro Espindola reaparece e promete contar tudo em entrevista
Policial militar viraliza ao fazer tour em camburão climatizado
Contrato da Globo expõe suposta proteção aos participantes Alberto Cowboy e Jonas
Fernanda Montenegro posta foto rara com neto e celebra a terceira geração
Vivi expõe ataques sofridos por fãs de Juliano Floss após relatar abuso
Influenciadora Zoo viraliza após deixar comentário em foto do cantor Zé Felipe
Entenda o debate sobre plásticas após novas fotos de Noah Cyrus
Tainá Castro posta vídeo com reação de Éder Militão ao descobrir gravidez
Conheça o profissional brasileiro escolhido para filmar a série de Harry Potter

Acre sobe no ranking nacional e alcança 13º lugar em solidez fiscal

Levantamento do Centro de Liderança Pública (CLP) aponta o Acre como uma das unidades federativas mais seguras para investimentos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Acre sobe no ranking nacional e alcança 13º lugar em solidez fiscal
O secretário da Fazenda, Amarísio Freitas, destacou que a eficiência na administração das obrigações garante estabilidade à economia local/ Foto: Reprodução

O Acre deu um salto importante na vitrine econômica nacional ao consolidar sua credibilidade financeira no Ranking de Competitividade dos Estados 2025. O levantamento, divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), aponta que o estado alcançou a 13ª posição no pilar de solidez fiscal, superando o desempenho registrado em 2023 e figurando entre as unidades da federação com melhor saúde orçamentária do país.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Com um índice de solvência fixado em 19,6%, o Acre demonstrou uma relação equilibrada entre o volume de suas dívidas e a capacidade de arrecadação regular. Na prática, quanto menor esse percentual, mais robusta é a saúde fiscal do ente público. O indicador de solidez fiscal possui um peso de 11% na nota final do ranking e considera variáveis críticas como o resultado primário, a liquidez, os limites de gastos com pessoal e a força de investimento do governo.

Acre sobe no ranking nacional e alcança 13º lugar em solidez fiscal

O Ranking de Competitividade utiliza 100 indicadores fundamentais para avaliar a qualidade da gestão pública em todo o país/ Foto: Sefaz

Gestão Responsável e Segurança Jurídica

Para o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas, o resultado é fruto de uma administração rigorosa que busca reduzir a dependência externa e fortalecer a economia interna. “A gestão do governador Gladson Cameli consolidou o Acre como um Estado que é bom pagador. Estamos distantes de cenários de desequilíbrio enfrentados por outras regiões, honrando compromissos com segurança fiscal”, pontuou o secretário.

Acre sobe no ranking nacional e alcança 13º lugar em solidez fiscal

A solidez fiscal, pilar onde o Acre se destacou, avalia itens como gastos com pessoal, liquidez e cumprimento de metas orçamentárias/ Foto: Centro de Liderança Pública (CLP)

Radiografia da Gestão Pública

O Ranking de Competitividade é elaborado com dados do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi). A pesquisa seleciona 100 indicadores divididos em dez eixos temáticos, que vão desde infraestrutura e segurança pública até inovação e sustentabilidade ambiental.

LEIA TAMBÉM: 

Veja em fotos: Gladson inaugura Complexo Viário e libera trânsito na capital

Liberado! Primeiros veículos passam pelo Complexo Viário em Rio Branco

“Não vou antecipar eleição”, diz Gladson sobre polêmica com Alan na inauguração de complexo

Ao figurar na metade superior da tabela nacional em solidez fiscal, o Acre não apenas garante o pagamento em dia de seus servidores e fornecedores, mas também se posiciona como um ambiente seguro para a atração de empresas e parcerias público-privadas, pautando a atuação dos líderes públicos na melhoria contínua dos serviços oferecidos à população.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.