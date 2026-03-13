Acre supera meta de controle do desmatamento e reduz área degradada em 43%

O Acre apresentou resultado positivo no controle do desmatamento no ano florestal de 2024–2025. Dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), indicam que a taxa registrada no período superou em 43% a meta estabelecida para 2025 no Plano de Prevenção, Controle de Desmatamento e de Queimadas do Acre (PPCDQ).

O levantamento considera o intervalo entre agosto de 2024 e julho de 2025 e foi divulgado nesta semana. A área desmatada prevista pelo plano era de aproximadamente 572 km², enquanto o resultado registrado foi de cerca de 320 km². O número representa uma redução de 252 km² de área degradada em relação ao limite estabelecido.

O resultado evidencia avanços nas políticas públicas de conservação ambiental e reflete a implementação das ações previstas no PPCDQ, instrumento estratégico que orienta metas contínuas e integradas para reduzir o desmatamento e as queimadas no estado.

Para o secretário de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, a combinação entre monitoramento tecnológico, integração institucional e presença efetiva em campo tem sido determinante para os resultados alcançados.

“Estamos trabalhando com inteligência, dados em tempo real e integração entre as instituições. Essa atuação coordenada tem sido fundamental para reduzir o desmatamento, proteger nossos recursos naturais e, ao mesmo tempo, garantir que o Acre avance em um modelo de desenvolvimento sustentável, que gere oportunidades priorizando a preservação ambiental”, destacou.

O resultado também evidencia o fortalecimento do Sistema Integrado de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (SIMAMC), que promove atuação coordenada entre os órgãos estaduais e o uso estratégico de sistemas oficiais de monitoramento por satélite.

A reformulação da governança ambiental foi instituída pela Lei nº 4.749, de 29 de dezembro de 2025, que criou o SIMAMC. O modelo estabelece gestão integrada entre órgãos ambientais e forças de segurança, fortalecendo a coordenação institucional, otimizando recursos e ampliando a capacidade técnica na execução das políticas públicas ambientais.

Para ampliar os resultados e avançar na redução do desmatamento em 2026, o governo do Acre deflagrou, em 23 de fevereiro, a Operação Amburana. A iniciativa integra o SIMAMC e é coordenada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), em parceria com o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac).

Em sete dias de operação, foram fiscalizados 94 alertas de desmatamento. As ações resultaram em 684,665 hectares embargados, apreensão de 24 metros cúbicos de madeira ilegal e aplicação de aproximadamente R$ 3,4 milhões em multas.

O chefe do Departamento de Fiscalização Ambiental do Imac, Daniel Valle, destacou a importância da atuação conjunta entre os órgãos.

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“Essa operação é construída de forma integrada, cada instituição contribui com sua expertise, seja no monitoramento, na logística, no apoio aéreo ou nas ações em campo, o que torna o trabalho mais eficiente e estratégico. Quando diferentes órgãos trabalham de forma articulada, conseguimos ampliar a presença do Estado nas áreas críticas e dar resposta rápida aos alertas de desmatamento”, explicou.