13/03/2026
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Acre tem seleção aberta para brigadistas ambientais que atuarão no combate a incêndios florestais

Processo seletivo simplificado do ICMBio prevê formação de cadastro reserva para atuação em brigadas ambientais

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Acre tem seleção aberta para brigadistas ambientais que atuarão no combate a incêndios florestais
Seleção abre vagas para brigadistas ambientais no Acre/ Foto: Reprodução

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abriu processo seletivo simplificado para contratação de Agente Temporário Ambiental na área de prevenção e combate a incêndios florestais no Acre.

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A seleção foi formalizada por meio de edital publicado pelo Núcleo de Gestão Integrada Chico Mendes (NGI), responsável pela gestão de unidades de conservação federais administradas pelo órgão no estado.

O processo seletivo prevê formação de cadastro reserva para brigadistas de nível I, com atuação vinculada ao município de Rio Branco.

De acordo com o edital, os selecionados irão atuar em brigadas ambientais que apoiam ações de prevenção, monitoramento e combate a incêndios em áreas naturais protegidas.

Para concorrer à função de Agente Temporário Ambiental – Brigadista (Nível I), é exigida escolaridade mínima de ensino fundamental incompleto. A remuneração prevista é de um salário mínimo, acrescido de auxílios legais, e o contrato poderá ter duração de até 24 meses.

Entre as atividades previstas estão ações de prevenção e combate a incêndios florestais, manejo integrado do fogo, monitoramento ambiental e atividades de sensibilização junto a comunidades locais.

O edital também observa a aplicação da Lei 15.142/2025, que estabelece reserva de vagas para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas.

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Inscrições

As inscrições serão gratuitas e poderão ser feitas de forma presencial ou por e-mail institucional.

No formato presencial, os interessados devem procurar o escritório do Núcleo de Gestão Integrada Chico Mendes, localizado na Rua Henrique Dias, 162, bairro Bosque, em Rio Branco, no horário das 8h às 15h.

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