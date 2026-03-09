Boa notícia para os acreanos que precisam utilizar o transporte aéreo. A partir de maio, o Acre passará a contar com novos voos regionais, ampliando as opções de deslocamento nas rotas entre Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Manaus e Brasília, além de conexões para outros destinos.

A definição do reforço nas rotas aéreas foi confirmada durante reunião realizada na manhã desta segunda-feira (9), no aeroporto de Rio Branco, com a participação da Associação Brasileira de Agentes de Viagens no Acre (ABAV-AC). A ampliação ocorre após sucessivas solicitações da entidade às companhias aéreas para aumentar a oferta de voos no estado.

Para o trecho Rio Branco–Cruzeiro do Sul será disponibilizado mais um voo aos sábados, no mesmo horário do já existente. Já a rota entre Rio Branco e Manaus terá aumento de três voos semanais, passando a operar de segunda a sábado, com saída da capital acreana às 23h50.

Outra novidade é o novo voo diurno na rota Brasília–Rio Branco, que será realizado aos sábados, oferecendo também mais uma opção de retorno com saída de Rio Branco às 14h50.

De acordo com o presidente da ABAV no Acre, Rizomar Arajo, a articulação para ampliar a malha aérea é um compromisso da associação, que busca fortalecer o trabalho dos agentes de viagens e incentivar o turismo no estado.

“Estamos em diálogo com a Embratur, aeroporto e companhias aéreas para ampliar ainda mais essa conectividade. Mais voos significa mais desenvolvimento, mais turismo e mais oportunidades, geração de emprego e renda para o Acre”, destacou.

Os novos voos já estão disponíveis para compra no sistema da companhia aérea Gol, ampliando as alternativas de viagem para a população acreana.