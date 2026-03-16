16/03/2026
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Previsão do tempo: Acre terá calor e pancadas isoladas de chuva nesta segunda

Calor predomina em todas as regiões do estado; temporais têm baixa probabilidade

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Acre terá tempo quente com chuvas passageiras e possibilidade de pancadas isoladas nesta segunda
Rio Branco-Foto: Ramom Aquim

O Acre terá nesta segunda-feira (16) predomínio de calor, sol e nuvens, com chuvas passageiras e pontuais, que em algumas áreas podem ser intensas e acompanhadas de raios, segundo o meteorologista Davi Friale.

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No leste e sul do estado, incluindo Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo será quente e ventilado. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 70% durante a tarde e entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos sopram fracos a calmos, com direção norte e variações de noroeste pela manhã, passando para nordeste no final do dia. A probabilidade de chuvas fortes é média, enquanto temporais apresentam baixa chance.

Previsão indica calor, sol e pancadas de chuva nesta sexta-feira em várias áreas da região

Temperaturas variam entre 22°C e 33°C / Foto: Reprodução

No centro e oeste, nas regiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário é semelhante, com chuvas passageiras e pontuais e rajadas moderadas de vento pela manhã.

Temperaturas estimadas para hoje:

  • Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas 22–24°C, máximas 30–32°C

  • Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas 22–24°C, máximas 31–33°C

  • Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas 22–24°C, máximas 32–33°C

  • Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas 22–24°C, máximas 31–33°C

  • Tarauacá e Feijó: mínimas 23–25°C, máximas 31–33°C

  • Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas 23–25°C, máximas 30–32°C

  • Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas 23–25°C, máximas 30–32°C

Segundo Friale, áreas do noroeste e norte do Amazonas terão calor intenso e pouca chuva, enquanto o restante da região amazônica permanece com chuvas passageiras e pontuais, algumas acompanhadas de raios.

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