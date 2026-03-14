Acreano comenta provocação do Burger King: “McDonald’s sempre existiu aqui, mas só no desejo”

A velha piada de que o Acre “não existe” voltou ao centro das discussões nas redes sociais, e desta vez ganhou análise de quem entende de marketing. Em um vídeo publicado no TikTok, o publicitário acreano Roberto Guedes, que atualmente vive em São Paulo, comentou a repercussão de uma provocação do Burger King sobre a ausência do McDonald’s no estado e transformou o assunto em uma reflexão sobre memória de marca e oportunidade de mercado.

“Eu sou acreano e toda vez quando eu falo que sou do Acre a reação é a mesma: surpresa. Surpresa pelo fato de eu existir e também pelo fato de não ter McDonald’s no Acre”, diz logo no início do vídeo.

Para Guedes, a campanha do Burger King aproveitou justamente um ponto curioso: mesmo sem presença física no estado, o McDonald’s continua presente no imaginário do consumidor.

“Na ausência do concorrente, quem domina a lembrança de marca? O Burger King, mas o McDonald’s também. Só que na hora de matar a vontade, só existe um”, comentou.

Acre, memes e marketing

Segundo o publicitário, o Acre costuma virar assunto nacional sempre que entra na conversa. E isso, na visão dele, representa uma oportunidade pouco explorada pelas próprias marcas locais. “Quando falam do Acre pelo Brasil sempre gera curiosidade, engaja muito. Tem muita coisa bacana para explorar quando o assunto é o Acre”, afirma.

Ele lembra que o estado já teve iniciativas próprias no universo do fast-food muito antes da chegada de grandes redes internacionais. “Quem não lembra do James Fast Food? Trouxe todo o layout moderno de fast-food antes de todo mundo”, recorda. Guedes também cita estabelecimentos tradicionais da capital acreana, como o Lira’s Lunch e o Naldão.

Sobre este último, ele destaca uma brincadeira que virou história local: o “Big Mac Naldão”, criado em tom de zoeira com um concorrente que sequer existia na cidade. “Tá aí a prova: o McDonald’s sempre existiu lá no Acre, mas só na lembrança e no desejo”, disse. “Quem chega primeiro ganha a narrativa”

O publicitário afirma que o debate vai além de preferências por uma rede ou outra. Para ele, a questão principal é estratégica. “Não é sobre gostar ou não do McDonald’s, ou se ele vai durar ou falir no Acre. É sobre oportunidade, ousadia, memória e desejo do consumidor”, analisa.

Ele finaliza com uma frase que resume sua visão sobre marketing e posicionamento de marca.“Quem chega primeiro não ganha só o cliente. Ganha a narrativa. E narrativa bem construída vira memória de marca”.