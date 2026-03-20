Acreano mobiliza apoio do estado para tentar vaga em reality nos EUA

A busca por uma vida melhor tem levado acreanos cada vez mais longe – e, agora, também para os holofotes de um reality show internacional. Natural de Rio Branco, Edy Tavares é mais um nome do estado que tenta conquistar uma vaga no Immigrant Reality, programa nos Estados Unidos voltado a imigrantes.

A ideia do show é mostrar 17 participantes lutando pelo prêmio de $ 100 mil – o equivalente a aproximadamente R$ 531.410. Segundo informações divulgadas nas redes, o programa será de 17 a 21 de maio.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Edy compartilha a própria trajetória e faz um apelo direto ao público. Ele conta que deixou para trás a família, os amigos e a zona de conforto para correr atrás de um sonho fora do país.

“Não foi fácil chegar até aqui. Eu deixei minha família, meus amigos, minha zona de conforto, mas cada dificuldade me tornou mais forte”, afirmou.

Vivendo atualmente nos Estados Unidos, ele destaca que sua caminhada representa mais do que um projeto individual. “Eu não estou aqui só por mim, eu represento milhares de pessoas que saíram do nada para tentar uma vida melhor”, disse.

Confiante, Edy pede engajamento para aumentar suas chances de entrar no reality. “Se eu entrar, eu vou provar do que sou capaz. Conto com você para curtir, compartilhar e comentar muito no Instagram do Immigrant Reality. Vamos mostrar a força que o nosso Acre tem”, reforçou.

Outro acreano na disputa

Edy não é o único representante do estado na corrida por uma vaga no programa: o também acreano Evilazio Sales Pereira tenta transformar a própria história em oportunidade dentro do reality.

Natural de Acrelândia, Evilazio saiu da zona rural, enfrentou dificuldades para estudar e só conseguiu concluir a educação básica já adulto, após se mudar para Rio Branco. Há cerca de dois anos, decidiu emigrar e atualmente vive em Boston.

Assim como Edy, ele também gravou um vídeo pedindo apoio e destacando sua trajetória de superação. A proposta do Immigrant Reality, gravado na Flórida, é justamente dar visibilidade a histórias reais de imigrantes, mostrando desafios, recomeços e conquistas em solo americano.