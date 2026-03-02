02/03/2026
Do Acre para os EUA: acreano pede apoio para entrar em reality de imigrantes

: Edy Tavares publicou vídeo nas redes sociais pedindo apoio para representar o Acre no Immigrant Reality, gravado nos EUA.

Edy Tavares publicou vídeo nas redes sociais pedindo apoio para representar o Acre em reality show nos Estados Unidos.
Edy Tavares publicou vídeo nas redes sociais pedindo apoio para representar o Acre em reality show nos Estados Unidos/Foto: Reprodução

O Acre voltou a ganhar destaque nas redes sociais após o acreano Edy Tavares divulgar um vídeo em que anuncia sua tentativa de participar do Immigrant Reality, um reality show voltado a imigrantes que vivem nos Estados Unidos. Na publicação, Edy faz um apelo direto ao público para apoiar sua candidatura e reforça o orgulho de suas origens.

“Eu saí do Acre, mas o Acre nunca saiu de mim”, diz Edy na publicação, ao explicar que a participação no programa não seria apenas uma conquista pessoal, mas uma forma de dar visibilidade ao estado. Segundo ele, muitas pessoas fora do Brasil sequer acreditam na existência do Acre, o que motivou o discurso de valorização da identidade acreana.

No vídeo, Edy convoca acreanos e simpatizantes a interagirem com a publicação, curtindo, comentando a frase “ACRE É GIGANTE” e compartilhando o conteúdo em grupos, como forma de demonstrar apoio. Para ele, cada interação representa mais do que um voto, sendo uma maneira de mostrar que o Norte do país também tem força e voz fora do Brasil.

O Immigrant Reality tem como proposta mostrar histórias reais de imigrantes que decidiram recomeçar a vida nos Estados Unidos, abordando desafios, superação e a busca por novas oportunidades. As gravações do programa ocorrem em território norte-americano e reúnem participantes de diferentes nacionalidades.

Veja o vídeo:

