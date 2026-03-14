14/03/2026
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Acreano promete levar farinha e açaí a famosos: “Quem me levar primeiro, eu vou!”

Postagem é do criador de conteúdo Pião Taiada, no TikTok.

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No vídeo que circula nas redes, o criador de conteúdo aparece exaltando a qualidade da farinha e do açaí produzidos no Acre — Foto: Reprodução

“Essa farinha, esse açaí aqui do estado do Acre, é o melhor do mundo”. Foi com essa afirmação que o influenciador acreano conhecido nas redes como Pião Taiada lançou um desafio bem-humorado no TikTok: levar pessoalmente produtos típicos do Acre para dois nomes populares da internet e da música – Carlinhos Maia e Evoney Fernandes – dependendo de quem fizer o convite primeiro.

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No vídeo que circula nas redes, o criador de conteúdo aparece exaltando a qualidade da farinha e do açaí produzidos no Acre e afirma que pretende apresentar os sabores regionais aos famosos.

LEIA TAMBÉM: Após ataques ao Acre e ao Tocantins, Evoney Fernandes reage e diz: “Respeite nossa história”

Segundo ele, a decisão será simples: quem fizer o convite primeiro ganha a entrega especial. “Se o Evoney Fernandes me chamar para o bar dele, eu levo essa farinha e esse açaí. Se o Carlinhos Maia me chamar para o rancho, eu também levo”, declarou no vídeo.

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