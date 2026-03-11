12/03/2026
Adailton Cruz manifesta repúdio ao não envio do PCCR da Saúde à ALEAC e reforça cobrança ao governo

Plano aguardado há anos

Adailton Cruz manifesta repúdio ao não envio do PCCR da Saúde à ALEAC
Adailton Cruz manifesta repúdio ao não envio do PCCR da Saúde à ALEAC /Foto: Assessoria

Durante reunião conjunta das comissões da Assembleia Legislativa do Acre nesta quarta-feira(11), o deputado estadual Adailton Cruz manifestou repúdio ao não envio do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores da saúde para análise do parlamento estadual.

Na ocasião, o governo do Estado encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado do Acre um projeto de lei que altera o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Acre. A proposta trata de mudanças nos critérios de progressão e promoção dos servidores da autarquia.

Durante a discussão, Adailton Cruz declarou voto favorável ao projeto, reconhecendo a importância de avanços para os servidores públicos. No entanto, o parlamentar aproveitou o momento para reforçar a cobrança ao governo estadual pelo envio do PCCR da saúde.

Segundo ele, a categoria aguarda há 25 anos a atualização do plano de carreira e espera que o Executivo encaminhe a proposta para análise da Assembleia.

“Todas as matérias relacionadas aos servidores são importantes e merecem reconhecimento. Mas deixo aqui o meu repúdio pelo não envio do plano de carreira dos servidores da saúde para esta Casa. Reitero o pedido para que o governo do Estado se sensibilize com os cerca de oito mil trabalhadores da saúde e encaminhe o projeto para apreciação”, afirmou o deputado.

Adailton Cruz tem acompanhado de perto as pautas ligadas aos profissionais da saúde e defende que a valorização da categoria passa pela atualização do plano de carreira, considerado um instrumento fundamental para garantir melhores condições de trabalho e reconhecimento aos servidores do setor no Acre.

Assessoria

