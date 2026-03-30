30/03/2026
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Adailton dá trégua em “treta” com Pascoal, elogia e os dois se abraçam

dailton usou seu discurso para agradecer a Pedro por ter socorrido sua mãe e disse que é grato ao gestor

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Após o discurso, Adailton deixou a tribuna e deu um abraço no secretário.
Após o discurso, Adailton deixou a tribuna e deu um abraço no secretário | Foto: ContilNet

Uma trégua na briga entre o deputado Adailton Cruz e o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, marcou o evento de inauguração da 1ª etapa da Nova Maternidade de Rio Branco, Marieta Camelí, nesta segunda-feira (30).

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Adailton usou seu discurso para agradecer a Pedro por ter socorrido sua mãe e disse que é grato ao gestor, apesar das divergências no campo da gestão.

“Apesar das divergências, você [Pedro] foi a pessoa que marcou muito o momento mais difícil da vida da minha mãe. Você saiu do gabinete, foi lá ajudar a salvá-la, então você tem meu respeito e admiração sempre”, disse o deputado.

Após o discurso, Adailton deixou a tribuna e deu um abraço no secretário.

Adailton e Pedro estão há algum tempo em uma relação marcada por atritos e críticas, especialmente no campo das discussões sobre o novo PCCR da Saúde, que ainda não foi aprovado pelo Governo.

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