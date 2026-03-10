Adailton diz que pode ir para o PP ou MDB, mas já tem um partido de sua preferência

O deputado estadual Adailton Cruz, que está de saída do Partido Socialista Brasileiro (PSB), afirmou à reportagem do ContilNet, nesta terça-feira (10), que tem duas opções partidárias para concorrer à reeleição em 2026.

O político disse que pode se filiar ao Progressistas, do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis, ou ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Adailton, no entanto, tem uma preferência:

“Pode ser o PP ou o MDB, mas eu tenho preferência pelo MDB. Estamos estudando isso direitinho, com todo cuidado. Em breve, vamos anunciar isso aí”, disse o parlamentar.

O que motivou a saída do PSB

Adailton anunciou sua saída do PSB ainda em fevereiro de 2025. Na ocasião, o político afirmou que o clima no partido estava insustentável.

Adailton disse que a direção local da sigla não lhe deu espaço e “não se abre para ouvir novas ideias”. “Não acham que a gente soma, e a gente não volta onde não é bem-vindo. Então, em razão disso, eu não ficarei mais no partido, isso é certo. Vamos só aguardar a janela partidária pra gente poder sair, mas assim que abrir a janela, sairei. Provavelmente, irei para um partido mais de centro-direita”, disse à época.

MDB oferece mais “conforto” do que o PP

Uma possível ida de Adailton para o PP deixaria sua reeleição um pouco mais difícil, por conta da chapa de peso já formada dentro do partido, que conta com políticos de vários mandatos.

O MDB, por outro lado, ofereceria um conforto maior a Adailton nesse sentido. Com as chapas proporcionais ainda em formação, o partido terá apoio da base do governo para eleger seus deputados estaduais.