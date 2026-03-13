Adolescente de 14 anos é atendido com faca cravada na cabeça após briga entre irmãos

Um adolescente de 14 anos chamou atenção após aparecer em atendimento médico com uma faca cravada na cabeça. Apesar da situação impressionante, o jovem passa bem e não apresentou sequelas.

O caso ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo nas redes sociais pelo médico Alisson Jorge, que participou do atendimento inicial.

De acordo com o profissional, o adolescente foi levado para atendimento após uma discussão entre irmãos. Diante da situação, ele foi encaminhado para um hospital de maior complexidade, onde passaria por exames de imagem, como tomografia, além de avaliação com especialista em neurologia.

Segundo o médico, a análise inicial indicou que a lesão provocada pelo objeto foi considerada mínima.

No vídeo divulgado nas redes, o próprio profissional tranquilizou quem acompanhou o caso ao comentar a situação do paciente. “O paciente tá bem, não teve nenhuma sequela. A lesão foi mínima”, afirmou.