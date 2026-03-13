13/03/2026
ContilPop
Ex-repórter Ney Inácio expõe humilhações nos bastidores do Programa do Ratinho
Influenciadora Taise Dias De Kler mostra rosto com forte crise alérgica
Babu Santana perde prêmio de apartamento após eliminação do BBB 26
Fabiana Justus e Bruno Levi anunciam renovação de votos de 15 anos de casados
Luciana Gimenez expõe mensagem obscena recebida no Instagram
SBT confirma permanência de Ratinho na emissora após polêmica
DJ Rennan da Penha é criticado após postagem sobre a Erika Hilton
Marciele afasta mão de Jordana Morais após Prova do Líder no BBB 26
Veja a homenagem aos heróis da tragédia com Césio-137 em nova série
Thiago Gonçalves, namorado de Jojo Todynho, recebe alta após sofrer infarto

Adolescente de 14 anos é atendido com faca cravada na cabeça após briga entre irmãos

Caso chamou atenção nas redes sociais, mas médico informou que jovem não sofreu sequelas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Adolescente de 14 anos é atendido com faca cravada na cabeça após briga entre irmãos
Paciente passou por avaliação médica após lesão considerada mínima/ Foto: Instagram

Um adolescente de 14 anos chamou atenção após aparecer em atendimento médico com uma faca cravada na cabeça. Apesar da situação impressionante, o jovem passa bem e não apresentou sequelas.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

O caso ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo nas redes sociais pelo médico Alisson Jorge, que participou do atendimento inicial.

De acordo com o profissional, o adolescente foi levado para atendimento após uma discussão entre irmãos. Diante da situação, ele foi encaminhado para um hospital de maior complexidade, onde passaria por exames de imagem, como tomografia, além de avaliação com especialista em neurologia.

Adolescente de 14 anos é atendido com faca cravada na cabeça após briga entre irmãos

Paciente passou por avaliação médica após lesão considerada mínima/ Foto: Instagram

Segundo o médico, a análise inicial indicou que a lesão provocada pelo objeto foi considerada mínima.

No vídeo divulgado nas redes, o próprio profissional tranquilizou quem acompanhou o caso ao comentar a situação do paciente. “O paciente tá bem, não teve nenhuma sequela. A lesão foi mínima”, afirmou.

LEIA TAMBÉM:

O Agente Secreto é superado por Valor Sentimental e Brasil volta sem prêmios no Bafta

Zé Felipe pede auditoria e bloqueio de R$ 100 milhões em disputa judicial

Após 30 anos, familiares autorizam exumação de corpos dos Mamonas Assassinas

Veja o vídeo: 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.