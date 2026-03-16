Adolescente de 16 anos é apreendida com drogas pela PM em Cruzeiro do Sul

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida na noite de domingo (15) suspeita de tráfico de drogas no trapiche do bairro da Lagoa, em Cruzeiro do Sul, durante uma ação da Polícia Militar do Acre.

De acordo com a polícia, a equipe realizava abordagens na região durante a Operação Saturação quando a jovem, ao perceber a presença da viatura, mudou de direção repentinamente e tentou esconder algo no bolso do moletom, atitude que levantou suspeita dos militares.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com a adolescente 13 trouxinhas de crack, sete trouxinhas de cocaína e sete invólucros de maconha, além de R$ 147 em dinheiro.

A jovem foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

Segundo relato da própria adolescente aos policiais, ela estaria vendendo entorpecentes para conseguir sustentar um filho pequeno.