17/03/2026
ContilPop
Mãe de Ney Matogrosso morre no Rio, aos 103 anos; cantor presta homenagem
Bianca Andrade faz transplante de sobrancelha e detalhe surpreende seguidores
Stênio Garcia processa as filhas em causa milionária e aponta abandono
Mestrando em biotecnologia animal viraliza ao tomar banho com 4 cobras
Juju do Pix se interna em São Paulo para colocar próteses de silicone nos seios
Michael B. Jordan revela desilusão e decide ficar sozinho após fim de namoro
Anne Hathaway revela truque de cabelo para levantar o olhar
Tati Quebra Barraco recebe apoio de famílias de Catra e Marcinho em briga judicial
Jonas e Ana Paula Renault no BBB 26; brother admite carinho pela rival
Entenda o pronunciamento do Oscar após barraco com atriz de sucesso

Adolescente de 16 anos é apreendida com drogas pela PM no interior do Acre

A jovem foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Adolescente de 16 anos é apreendida com drogas pela PM em Cruzeiro do Sul
Segundo relato da própria adolescente aos policiais, ela estaria vendendo entorpecentes para conseguir sustentar um filho pequeno | Foto: Reprodução

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida na noite de domingo (15) suspeita de tráfico de drogas no trapiche do bairro da Lagoa, em Cruzeiro do Sul, durante uma ação da Polícia Militar do Acre.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

De acordo com a polícia, a equipe realizava abordagens na região durante a Operação Saturação quando a jovem, ao perceber a presença da viatura, mudou de direção repentinamente e tentou esconder algo no bolso do moletom, atitude que levantou suspeita dos militares.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com a adolescente 13 trouxinhas de crack, sete trouxinhas de cocaína e sete invólucros de maconha, além de R$ 147 em dinheiro.

A jovem foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

Segundo relato da própria adolescente aos policiais, ela estaria vendendo entorpecentes para conseguir sustentar um filho pequeno.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.