Adolescente é apreendido após tentar fugir da polícia com drogas e dinheiro em Rio Branco

Menor de 17 anos foi flagrado com pedras de crack, porções de cocaína e R$ 53

Policiais localizaram o adolescente após denúncia de tráfico; material apreendido foi encaminhado à delegacia.
Policiais localizaram o adolescente após denúncia de tráfico/ Foto: ContilNet

Um adolescente de 17 anos foi apreendido por policiais da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar no início da noite desta quinta-feira (5), acusado de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, no bairro Novo Esperança, em Rio Branco.

A ocorrência foi registrada na Rua Gastão Lobão, no conhecido Beco da Angelina, área já apontada pelas forças de segurança como ponto frequente de comercialização de entorpecentes.

Material apreendido foi encaminhado à delegacia/ Foto: ContilNet

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a guarnição foi acionada por meio do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) após uma denúncia indicando que um indivíduo estaria realizando a venda de drogas no local.

Diante das informações, os policiais se deslocaram até o endereço e realizaram uma aproximação a pé pelo beco. Durante a ação, os militares avistaram o adolescente que, ao perceber a presença da guarnição, tentou fugir, mas foi rapidamente alcançado.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o menor uma bolsa feminina contendo 16 pedras de crack, três trouxinhas de cocaína e R$ 53 em dinheiro trocado. Segundo a polícia, o valor em espécie é característico da comercialização de entorpecentes.

Diante do flagrante, o adolescente foi apreendido e conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), juntamente com todo o material apreendido, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. O caso ficará à disposição da Justiça.

