Adolescente é apreendido após tentar fugir da polícia com drogas e dinheiro em Rio Branco

Um adolescente de 17 anos foi apreendido por policiais da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar no início da noite desta quinta-feira (5), acusado de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, no bairro Novo Esperança, em Rio Branco.

A ocorrência foi registrada na Rua Gastão Lobão, no conhecido Beco da Angelina, área já apontada pelas forças de segurança como ponto frequente de comercialização de entorpecentes.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a guarnição foi acionada por meio do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) após uma denúncia indicando que um indivíduo estaria realizando a venda de drogas no local.

Diante das informações, os policiais se deslocaram até o endereço e realizaram uma aproximação a pé pelo beco. Durante a ação, os militares avistaram o adolescente que, ao perceber a presença da guarnição, tentou fugir, mas foi rapidamente alcançado.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o menor uma bolsa feminina contendo 16 pedras de crack, três trouxinhas de cocaína e R$ 53 em dinheiro trocado. Segundo a polícia, o valor em espécie é característico da comercialização de entorpecentes.

Diante do flagrante, o adolescente foi apreendido e conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), juntamente com todo o material apreendido, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. O caso ficará à disposição da Justiça.