Adolescente foragido em caso de estupro coletivo se entrega à polícia no RJ

Aviso: a matéria a seguir aborda abuso e violência sexual, podendo conter gatilhos. Se você passou por algo assim, denuncie e busque ajuda imediatamente. Ligue para Disque 100 (Disque Direitos Humanos) ou procure a delegacia mais próxima; apoio psicológico também está disponível.

O menor, de 17 anos, envolvido no caso de estupro coletivo em Copacabana, no Rio de Janeiro, se entregou na delegacia de Belford Roxo (54º) no início da tarde desta sexta-feira (6/3). O adolescente estava foragido desde a quinta-feira (5/3), quando a Vara da Infância e Juventude da Capital expediu o pedido de busca e apreensão.

O jovem é apontado como o ex-namorado da vítima e o responsável pelo planejamento da emboscada que resultou no estupro, cometido por quatro pessoas, de uma adolescente de 17 anos. Os demais envolvidos, Mattheus Verissimo Zoel Martins, de 19 anos; João Gabriel Xavier Bertho, igualmente de 19; Vitor Hugo Simonin; e Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18 anos, já foram presos.

'Ela se sentia muito culpada e dizia que queria desistir da vida', conta mãe de adolescente de 17 anos vítima de estupro coletivo no Rio Foto: Jornal Nacional/ Reprodução
Acusado de estupro coletivo indo se entregar Reprodução / Globo
Acusado de estupro coletivo na delegacia Reprodução: Globo

Próximo

A polícia realizou, na manhã desta sexta-feira, buscas pelo menor, mas não o teria encontrado. Agora, que foi preso, o adolescente irá responder por ato infracional análogo ao estupro.

Inicialmente, o MPRJ havia discordado da Polícia Civil do RJ e recomendou ao Judiciário que negasse o pedido de apreensão do menor. Em nota, o órgão afirmou que “eventuais medidas cautelares poderiam ser requeridas no decorrer da investigação”.

Entretanto, após o surgimento de uma segunda denúncia, o promotor Carlos Marcelo Messenberg, da 1ª Promotoria da Infância e da Juventude Infracional da Capital, revisou a decisão e enviou uma nova manifestação pedindo à Justiça a internação do menor.

Em conversa telefônica com a reportagem do portal LeoDias, o delegado do caso, Ângelo Lages, deu detalhes do segundo caso que veio à tona, também de estupro, orquestrado pelo mesmo menor:

“A segunda vítima, que era uma menina que, na época, tinha apenas 14 anos e havia acabado de entrar na adolescência, foi vitimada da mesma forma que a adolescente aqui de Copacabana. Ela foi atraída por esse adolescente para um apartamento, que era do Mattheus, de propriedade do pai dele, que também participou do crime em Copacabana. Mattheus também foi preso”, explicou o delegado.