Adolescente fratura a perna em pista de skate e praticantes cobram manutenção em Sena Madureira

Um acidente envolvendo um adolescente de 11 anos no último sábado (14) voltou a chamar atenção para as condições da pista de skate localizada na pracinha do Bosque, em Sena Madureira. O jovem acabou fraturando a perna enquanto utilizava o espaço destinado à prática do esporte.

Após o ocorrido, skatistas que frequentam o local divulgaram um vídeo nas redes sociais denunciando a situação da estrutura e cobrando providências da Prefeitura. Segundo os praticantes, a pista estaria em condições precárias, sem a manutenção necessária e com pontos que oferecem risco para quem utiliza o espaço. De acordo com os jovens, a falta de reparos na estrutura pode contribuir para acidentes, principalmente entre adolescentes e crianças que frequentam o espaço diariamente.

Os skatistas também relataram que a pista de Skate localizada no bairro Pista, enfrenta problemas semelhantes, apresentando desgaste e necessitando de melhorias. Diante da situação, eles pedem que a prefeitura realize serviços de manutenção nas estruturas para garantir mais segurança aos praticantes do esporte.

Outra reclamação feita pelos jovens é que a pista vem sendo utilizada por crianças que circulam com carrinhos elétricos, o que, segundo eles, aumenta o risco de acidentes, já que o espaço foi projetado especificamente para a prática de skate.