Escrito por Bacci Notícias
adolescente-investigado-por-estupro-coletivo-se-entrega-a-policia

O adolescente investigado por participação em um estupro coletivo em Copacabana se entregou nesta sexta-feira (6) na 54ª DP, em Belford Roxo. Ele estava sendo procurado desde quinta-feira, quando a Justiça autorizou um mandado de busca e apreensão.

Segundo a Polícia Civil, o menor é considerado o principal responsável por pelo menos dois casos de abuso, ncluindo o estupro coletivo de uma jovem de 17 anos e outro crime denunciado posteriormente. 

Por se tratar de menor de idade, sua identidade não foi divulgada.

Revisão do Ministério Público

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) se manifestou a favor da internação socioeducativa do adolescente após surgirem novas denúncias.

Inicialmente, o órgão havia recomendado que a Justiça negasse a apreensão, mas revisou a posição diante de novos elementos.

O MPRJ informou que o adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime e que medidas cautelares podem ser solicitadas durante a investigação.

Como ocorreram os crimes

O caso envolve quatro adultos, que já foram denunciados e tornados réus por estupro coletivo e cárcere privado. Dois se entregaram na terça-feira, e os outros dois na quarta-feira da mesma semana.

De acordo com a investigação, o adolescente teria atraído duas vítimas para apartamentos em Copacabana, onde ocorreram os abusos. 

A vítima de 17 anos relata que inicialmente consentiu em manter relações apenas com o ex-namorado, mas foi coagida a permitir a participação de outros. 

A segunda vítima, com 14 anos à época, afirma que foi levada para um apartamento pelo menor e sofreu violência por pelo menos três rapazes, com imagens gravadas e posteriormente divulgadas.

Adolescente investigado por estupro coletivo se entrega à polícia

