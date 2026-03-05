Adolescente sofre mal súbito depois de furtar alimentos em supermercado

Um adolescente de 16 anos morreu na tarde da terça-feira (3) após sofrer um mal súbito logo depois de sair de um supermercado em Águas Lindas de Goiás, cidade do Entorno do Distrito Federal. O jovem estava acompanhado de outro menor da mesma idade e havia acabado de furtar alguns alimentos do estabelecimento.

De acordo com o registro policial, os dois entraram no supermercado afirmando que estavam com fome. Em seguida, pegaram alguns produtos das prateleiras e correram para fora do comércio sem pagar pelos itens.

Adolescente sofre mal súbito em Águas Lindas

Pouco depois de deixarem o local, já do lado de fora do supermercado, o adolescente começou a passar mal. Segundo relatos, ele sofreu uma crise convulsiva e caiu no chão inconsciente na via pública.

Testemunhas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma equipe para prestar socorro. No entanto, apesar das tentativas de atendimento, o adolescente teve a morte confirmada ainda no local.

A suspeita inicial é de que o jovem tenha sofrido um mal súbito, o que teria provocado a convulsão e levado à morte.

Produtos levados

Entre os itens retirados do supermercado estavam pacotes de biscoito, um pacote de carne, um desodorante e um iogurte. Funcionários do estabelecimento informaram à polícia que os produtos foram devolvidos espontaneamente após o ocorrido.

Os seguranças também relataram que os adolescentes afirmaram estar com fome quando entraram no local.

Caso foi tratado como furto famélico

Diante das circunstâncias e dos relatos dos funcionários, a Polícia Civil considerou que o caso pode se enquadrar como furto famélico, quando a subtração de alimentos ocorre por necessidade imediata de sobrevivência.

Por esse motivo, não houve representação contra o outro adolescente envolvido. Como ele não portava documentos de identificação, foi encaminhado aos cuidados do Conselho Tutelar do município.

Investigação

O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte acidental. As circunstâncias do mal súbito ainda devem ser analisadas, e exames podem ajudar a esclarecer o que levou à convulsão e ao falecimento do jovem.

Até o momento, não há indícios de violência ou participação de terceiros na morte.

