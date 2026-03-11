A moda sempre celebrou os começos, mas agora decidiu abraçar os recomeços. A coleção de roupas para divórcio lançada por advogada de famosos está dando o que falar nas redes sociais nesta quarta-feira (11).

Laura Wasser, o nome por trás das separações mais caras de Hollywood, uniu forças com a marca sustentável Reformation para criar peças que prometem devolver a autoestima a quem está assinando os papéis da separação.

Conhecida como a “Rainha do Divórcio” em Los Angeles, Laura já representou nomes como Angelina Jolie, Kim Kardashian e Britney Spears. Agora, aos 57 anos, ela estrela a campanha da Divorce Collection, uma linha que une elegância, sensualidade e uma dose necessária de deboche.

Por dentro da “Divorce Collection”

A coleção foi desenhada para que a mulher se sinta “confiante, sexy e pronta para o próximo capítulo”. O catálogo inclui:

Peças de Luxo: Vestidos de seda, conjuntos de alfaiataria impecáveis e estampas clássicas como poá e xadrez.

O Item Viral: Um moletom cinza de edição limitada com a frase “Dump him” ( Dê o fora nele ).

Causa Social: 100% dos lucros do moletom serão destinados ao Harriett Buhai Center for Family Law, que auxilia pessoas em situações domésticas vulneráveis com serviços jurídicos gratuitos.

Laura Wasser é a estrela da campanha que ressignifica o fim do casamento através da moda | Foto: Reprodução/Instagram

A advogada que sabe os segredos das estrelas

Laura Wasser não é apenas um rosto na campanha; ela é uma das profissionais mais influentes dos Estados Unidos. Seu histórico inclui o divórcio de Angelina Jolie e Brad Pitt (2016), além das separações de Kim Kardashian com Kris Humphries e Kanye West.

“Representar a Divorce Collection foi uma honra absoluta. Ainda estou me beliscando”, celebrou a advogada em suas redes sociais.

Outros nomes pesados que já contrataram os serviços de Wasser incluem Ryan Reynolds, Mariah Carey, Ashton Kutcher e Christina Aguilera. Para ela, a roupa certa no tribunal ou fora dele é uma ferramenta de poder psicológico.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet