Advogado do Acre é nomeado pelo presidente Lula para vaga de juiz titular no TRE-AC; saiba mais

O advogado Thalles Vinicius de Souza Sales foi nomeado, na manhã desta quinta-feira (5), como juiz titular para compor o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC). A nomeação foi publicada na edição desta quinta no Diário Oficial da União (DOU), assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Wellington César Lima e Silva, ministro da Justiça e Segurança Pública.

O novo juiz titular é advogado ligado ao Partido dos Trabalhadores (PT) no Acre.

Na mesma decisão, o presidente também nomeou Luciano Oliveira de Melo para o cargo de juiz substituto do tribunal, que ocupará a vaga deixada com o encerramento do primeiro mandato de Roberto Barreto de Almeida.

No Instagram, o novo juiz publicou o decreto e agradeceu pela nomeação. “Confesso que esperei esse momento por muito tempo, e agora que ele finalmente aconteceu, eu não sei ao certo quais palavras utilizar. Eu só sei dizer que estou muito emocionado, porque essa nomeação coroa mais de 14 anos de atuação na advocacia eleitoral”, disse.

“Lá em 2012, quando comecei essa jornada, jamais imaginei que um dia iria compor o Tribunal Regional Eleitoral. Mas é daquelas coisas, como o poeta diz: o destino é trabalhador! Só tenho a agradecer a Deus e à minha família, que foram o meu sustento e a minha força nos momentos que pensei que não daria certo. Continuarei honrando a advocacia nesse cargo, defendendo as nossas prerrogativas e, com certeza, fortalecendo ainda mais a democracia e o sistema eleitoral”, continuou.