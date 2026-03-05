07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Advogado do Acre é nomeado pelo presidente Lula para vaga de juiz titular no TRE-AC; saiba mais

A nomeação foi publicada na edição desta quinta no Diário Oficial da União (DOU) assinada por Lula

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Thalles Vinicius Sales foi nomeado juiz titular
Thalles Vinicius Sales foi nomeado juiz titular/Foto: Reprodução/Redes sociais

O advogado Thalles Vinicius de Souza Sales foi nomeado, na manhã desta quinta-feira (5), como juiz titular para compor o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC). A nomeação foi publicada na edição desta quinta no Diário Oficial da União (DOU), assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Wellington César Lima e Silva, ministro da Justiça e Segurança Pública.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O novo juiz titular é advogado ligado ao Partido dos Trabalhadores (PT) no Acre.

Na mesma decisão, o presidente também nomeou Luciano Oliveira de Melo para o cargo de juiz substituto do tribunal, que ocupará a vaga deixada com o encerramento do primeiro mandato de Roberto Barreto de Almeida.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União

A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União/Foto: Reprodução

No Instagram, o novo juiz publicou o decreto e agradeceu pela nomeação. “Confesso que esperei esse momento por muito tempo, e agora que ele finalmente aconteceu, eu não sei ao certo quais palavras utilizar. Eu só sei dizer que estou muito emocionado, porque essa nomeação coroa mais de 14 anos de atuação na advocacia eleitoral”, disse.

“Lá em 2012, quando comecei essa jornada, jamais imaginei que um dia iria compor o Tribunal Regional Eleitoral. Mas é daquelas coisas, como o poeta diz: o destino é trabalhador! Só tenho a agradecer a Deus e à minha família, que foram o meu sustento e a minha força nos momentos que pensei que não daria certo. Continuarei honrando a advocacia nesse cargo, defendendo as nossas prerrogativas e, com certeza, fortalecendo ainda mais a democracia e o sistema eleitoral”, continuou.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.